MOB : Mohamed Henkouche nouvel entraîneur

Le MO Béjaia est fixé après moult tergiversations sur le nom du nouvel entraîneur. Après le court épisode Youcef Bouzidi venu puis reparti le temps d'un match, sans doute ayant constaté que la situation n'est pas propice pour mener à bien sa mission, la direction du club béjaoui s'est entendu avec Mohamed Henkouche, ce mardi. Le technicien est officiellement le nouvel entraîneur du MOB jusqu'à la fin de la saison.

Il aura pour mission de redresser une situation catastrophique et tenter de maintenir le club en Ligue 1, lui a qui bouclé la phase aller à la dernière manche du podium. Mohamed Henkouche était en ballotage avec Bernard Simondi, désiré par une partie de la direction. Il était même question que le technicien français soit reçu par la direction du MOB pour négocier son éventuelle arrivée, mais finalement un consensus a été trouvé autour de Mohamed Henkouche qui a débuté ses nouvelles fonctions ce mercredi. Par ailleurs, le MOB a finalement opté par la stabilité en maintenant Hassissen en poste alors qu'il était question lors de réunions passées de le destituer et de mettre Bouchebah à sa place. Mais finalement, l'actuel président du MOB a été maintenu à son poste jusqu'à la fin de la saison. Il faut dire que le MOB avait grandement besoin de mettre les luttes intestines de côté et voir s'installer un semblant de sérénité, surtout que le club finaliste de la coupe de la CAF a besoin de maintenir ses cadres et éventuellement recruter.

Ce qui n'est pas une sinécure, il faut le dire, compte tenu de la situation difficile qu'a connu le club durant la phase aller, avec des joueurs qui n'ont pas été payés pendant plus de cinq mois. De quoi plomber sérieusement le mercato du club. Néanmoins, il semblerait que cette situation n'effraie pas Antar Boucherit qui se serait engagé officiellement après avoir réussi à résilier son contrat avec le MCA. D'autres joueurs devraient signer aussi dans les jours à venir, nous annonce t-on.

Amar Benrabah