Les Verts préparent la CAN 2017 : Les choses sérieuses commencent

Un regroupement qui rentre dans le cadre de la préparation des verts en prévision de la CAN 2017, prévue du 14 janvier au 05 février au Gabon. Dix neuf joueurs ont pris part au premier entrainement, qui a connu les débuts officiels de Bouguerra dans le staff technique de l’EN. Au programme de cette séance, de la musculation en salle et un travail physique léger en plein air, suivi de tests. Pour rappel, le staff technique avait fourni à chaque joueur sélectionné, à l’exception de Brahimi retenu par porto en prévision de la coupe du Portugal, Feghouli, Guedioura et Slimani concernés par le boxing Day, un programme de travail en fonction du temps de son temps de jeu et des jours de repos dont il a bénéficié durant cette trêve hivernale. Hier, Leekens a pu disposer de l’ensemble de ses éléments pour les deux séances d’entrainement du jour. Feghouli, Brahimi et Slimani étaient les derniers à rejoindre le groupe. Il faut dire que l’ombre de Feghouli et de Medjani, deux cadres de l’équipe nationale depuis quelques années déjà, ont plané sur le CNT de Sidi Moussa, au point de provoquer un malaise flagrant. Le technicien Belge compte d’ailleurs beaucoup sur Bouguerra afin d’aplanir la situation et de motiver les joueurs afin qu’ils se concentrent exclusivement sur la compétition continentale. Pendant ce groupement qui se poursuivra jusqu’au 12 du mois et qui sera ponctué par une double confrontation face à la sélection Mauritanienne, Leekens tentera de mettre en place le schéma principal avec lequel l’EN évoluera durant la coupe d’Afrique des nations ainsi que les différentes variantes tactiques. Le coach, bien qu’il a déjà une idée plus ou moins précise sur son équipe type, tentera de trouver le Onze qui lui permet de résoudre les problèmes défensifs, dont souffre les Verts depuis la retraite de Bouguerra et Halliche, lui offrant par la même une équilibre parfait entre les lignes ainsi qu’une certaine complémentarité entre les joueurs. Les deux rencontres face à la Mauritanie, le 07 et le 10 janvier, permettront au staff technique de faire une revu d’effectif et de tester ses options tactiques individuels et collectifs. Pour rappel, les Verts regagneront le Gabon le 12 janvier à bord d’un vol special. Ils entameront la compétition le 15 du mois face au Zimbabwe avant de rencontrer la Tunisie (le 19) et le Sénégal (23). Par ailleurs, Mahrez s’envolera aujourd’hui à Abuja (Nigéria) en compagnie de Raouraoua pour assister à la cérémonie du Ballon d’Or Africain.

Rédha M