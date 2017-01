Grand Angle : Une sortie attendue

Neuf jours avant son investiture qui doit avoir lieu le 20 janvier courant, le président élu des États-Unis, Donald Trump, devrait tenir sa première conférence de presse à New York. "Je tiendrai une conférence de presse générale le 11 janvier à N.Y.C. Merci", a-t-il indiqué dans un message sur le réseau social mardi en début de soirée. Ce canal de communication, en plus des communiqués, a été privilégié par Donald Trump depuis son élection le 8 novembre dernier, puisque depuis cette date il n'a accordé que quelques interviews. Le nouveau président américain qui doit prendre ses fonctions le 20 janvier avait initialement prévu de donner cette conférence de presse le 15 décembre, mais il s’est ravisé annonçant son report à une date ultérieure . Il faut dire aussi que Donald Trump est attendu pour nombre de sujets que les journalistes conviés à la conférence ne manqueront de soulever ; certains ayant trait à la politique intérieure que le successeur de Barack Obama compte mettre en œuvre. Mais, gageons aussi que les questions ne seront pas focalisées uniquement sur cet aspect du mandat de Donald Trump. En effet, au cours de cette conférence, il sera aussi interpellé sur la politique étrangère et sur la manière dont il gèrera les grands dossiers de l’actualité internationale. Et, force est de supposer que les journalistes ne se contenteront pas de détails ou des grandes lignes mais voudront aller au fond des choses, d’autant plus que ce qu’il avait laissé entendre durant sa campagne électorale et depuis son élection —notamment sur son désir de rapprochement avec la Russie et la situation au Moyen Orient— a suscité quelques inquiétudes, qu’il devra apaiser. Certains craignent de voir Washington opérer un revirement dans ses positions traditionnelles, ce qui ne manquera pas de contrarier ses alliés dans la région. Il reste aussi, et quelques responsables américains ont tenu à le souligner, dépêchés ici et là dans le monde, que le nouveau président est tenu de respecter les engagements de Washington et qu’il n’aura pas de ce fait toute latitude pour agir à sa guise. Une assurance qui risque pourtant d’être contrariée par le côté impulsif de l’homme qui, aujourd’hui, est à la tête de la première puissance militaire mondiale.

Nadia K.