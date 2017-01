Turquie : L'attentat d'Istanbul vise à "polariser la société" selon Erdogan

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a estimé hier que l'attentat revendiqué par le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech) contre une discothèque d'Istanbul visait à "polariser" la société turque. Cette attaque "vise à polariser la société, cela est très clair", a déclaré M. Erdogan lors de son premier discours public depuis l'attentat du Nouvel An à Istanbul qui a fait 39 morts. "Nous allons rester debout et garder notre sang-froid", a-t-il ajouté. Le but de cette attaque est de "briser notre équilibre, de nous dresser les uns contre les autres", a prévenu le chef de l'Etat turc. Au moins 39 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées lorsqu'un homme a ouvert le feu dans une discothèque d'Istanbul dans la nuit du Nouvel An. L'assaillant, toujours en fuite, est activement recherché par les autorités qui ont effectué plusieurs arrestations.