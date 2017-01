Syrie : Les pourparlers de paix menacés par les "violations" de la trêve

Les "violations" du cessez-le-feu en Syrie menacent de torpiller les pourparlers de paix prévus au Kazakhstan, a averti hier Ankara, rapporté par l'agence de presse turquie Anadolu. "Si nous n'arrivons pas à stopper les violations croissantes du cessez-le-feu, le processus d'Astana pourrait échouer", a déclaré le chef de la diplomatie turque, Mevlüt Cavusoglu, cité par l'agence de presse Anadolu. La Turquie et la Russie, qui ont parrainé l'accord de cessez-le-feu en Syrie, travaillent à la préparation d'un sommet réunissant le gouvernement syrien et l'opposition dans la capitale du Kazakhstan. Une dizaine de groupes armés syriens ont gelé leur participation aux préparatifs des négociations de paix prévues fin janvier à Astana, accusant les forces gouvernementales syriennes de ne pas respecter la trêve en vigueur depuis le 30 décembre. Les négociations d'Astana, parrainées par Moscou et Téhéran ainsi qu'Ankara, doivent précéder des pourparlers prévus en février à Genève sous l'égide de l'ONU. Mevlüt Cavusoglu a annoncé hier que des représentants russes se rendraient en Turquie les 9 et 10 janvier pour discuter des pourparlers d'Astana. Si la trêve est respectée, le sommet pourrait avoir lieu le 23 janvier, selon le ministre turc. Aucune des précédentes discussions inter-syriennes n'a permis un début de règlement du conflit qui a fait plus de 310.000 morts et des millions de réfugiés depuis 2011.