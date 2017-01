Conférence internationale de Paris : Une opportunité pour arriver à la paix au Proche orient

Le porte-parole de la présidence de l'Autorité palestinienne, Nabil Abou Roudeina, a déclaré mardi que la conférence internationale de Paris pour la paix, prévue à la mi janvier, était une opportunité pour arriver à une paix juste dans la région. Ce dernier a indiqué dans un communiqué officiel que les récents propos israéliens sont un défi aux résolutions internationales. Les propos de M. Abou Roudeina sont la réaction officielle palestinienne à une déclaration antérieure du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, qui a qualifié la conférence de Paris pour la paix d'"absurde". "La Conférence internationale de Paris pour la paix est une occasion de parvenir à une paix juste et ces déclarations (de M. Netanyahou) représentent un défi pour les récentes résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et d'autres résolutions internationales". Il a ajouté que "ces remarques ne pourront jamais contribuer à créer une atmosphère propice pour une paix réelle et juste basée sur les bases reconnues par toute la communauté internationale". Le haut responsable palestinien a réaffirmé que les politiques israéliennes et les propos des ministres israéliens rejettent la solution à deux États et sont clairement favorables aux colonies illégales, ajoutant que "ces remarques ne provoqueront que des tensions".

"Les Palestiniens n'accepteront pas moins que l'établissement d'un État palestinien indépendant aux frontières de 1967 avec El Qods-Est pour capitale", a affirmé M. Abou Roudeina. Israël a officiellement rejeté l'initiative française de tenir une conférence internationale pour la paix à Paris visant à résoudre le conflit israélo-palestinien. Israël a déclaré qu'il s'en tenait aux négociations bilatérales de paix avec les Palestiniens.