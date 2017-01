Sétif : Les indicateurs d’une saignée

«Les congés de complaisance», tel est le thème de l’importante journée d’information et de sensibilisation organisé, lundi dernier à Sétif à l’initiative de l’agence de wilaya de la CNAS en présence de médecins œuvrant dans les secteurs public et privée œuvrant sur le territoire d’une wilaya qui compte 582.605 assurés sociaux actifs et inactifs, plus de 1.091.000 d’ayants droits pour un total global de bénéficiaires de l’ordre de 1.673.626 bénéficiaires. Au cours de cette rencontre qui s’est tenue au siège de cette caisse en présence des cadres et médecins conseils de cette caisse, le directeur de l’agence de wilaya, Houidèche Boualem, interviendra pour dire l’importance que revêt un tel thème qui s’inscrit dans la stratégie mise en œuvre par la tutelle à l’effet de préserver les équilibres financiers de la caisse et partant, honorer sans cesse les droits des assurés sociaux.

Aussi fera t-il état de la nécessité de lutter ensemble contre ce phénomène des congés de complaisance, qui relève d’une responsabilité commune car dira t-il, la pérennité du système de sécurité sociale est l’affaire de tous, citant par la même les mécanismes mis en œuvre au titre du contrôle à priori et du contrôle à postériori et appelant de ce fait, tous les partenaires impliqués dans la réalisation d’une telle mission à faire dans l’accompagnement nécessaire et ne pas hypothéquer l’avenir des générations à venir. Dans ce contexte, il est utile de souligner que la situation qui prévaut dans le domaine des congés de maladie d’une manière générale est préoccupante à plus d’un titre sachant que pour l’année 2015 et dans la seule wilaya de Sétif, c’est plus de 687.000 journées qui ont été indemnisées dans une courbe ascendante qui fait que plus 10.000 journées supplémentaires relevées au titre de l’année 2016 pour laquelle 697.973 journées ont été indemnisées.

Autant d’indicateurs qui n’ont pas été sans mobiliser un volume financier d’envergure puisque pour 2015, dira le directeur de l’agence CNAS de wilaya, 48 milliards 872 millions de centimes ont été mobilisés au titre des indemnisations en 2015 et 77 milliards 863 millions de centimes l’auront été pour l’année 2016 soit 29 milliards d’écart positif l’espace de 12 mois, ce qui n’est pas sans traduire dans toute sa dimension la saignée que subit cette caisse qui est d’abord une caisse de solidarité des travailleurs. Une rencontre à l’issue de laquelle de nombreux exemples concrets seront cités appelant à l’implication de tout un chacun pour juguler cette hémorragie sans jamais affecter les droits des assurés sociaux et mieux aller dans le sens d’une prise en charge efficace de tous ceux là qui sont véritablement dans le besoin.

Des réalités qui incitent à d’avantage d’information et de sensibilisation sachant que les réformes engagées par le secteur vont dans le sens de la modernisation et de mécanismes de facilitations qui sont mis en œuvre à l’endroit des assurés sociaux. C’est à ce titre que d’autres rencontres du genre sont prévues durant le mois de janvier dans le cadre de la communication interne au profit des cadres de la CNAS, des associations de malades ainsi que des portes ouvertes qui seront organisées le 22 de ce même mois.

M. Masmoudi Wassim et le Dr Benzeroug Farida respectivement sous directeur des prestations et médecin conseil, interviendront à leur tour pour une présentation de l’agence CNAS de Sétif et faire état de la mission du conseil médical.

F. Zoghbi