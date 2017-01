Rouiba : Arrestation d'une femme en possession de 500 comprimés psychotropes

Les services de la sûreté de wilaya d'Alger ont arrêté récemment une femme en possession de plus de 500 comprimés psychotropes à Rouiba et démantelé une association de malfaiteurs spécialisée dans le cambriolage de maisons dans la capitale. La mise en cause a été arrêtée dans la circonscription administrative de Rouiba suite à la fouille de son véhicule qui a permis de découvrir en sa possession 530 comprimés psychotropes et un montant de 7.000 dinars algériens, ont précisé les services de la sûreté de wilaya d'Alger dans un communiqué publié mardi.

Après enquête, elle a reconnu sa consommation des comprimés psychotropes à des fins thérapeutiques car souffrant de troubles psychologiques, niant tout usage à des fins commerciales.

Les services de la sûreté de wilaya d'Alger ont, par la suite, perquisitionné son domicile où ils ont retrouvé deux plaquettes contenant sept capsules, une plaquette contenant quatre comprimés et une plaquette contenant cinq capsules, après quoi ils ont décidé de la placer sous contrôle judiciaire.

Les mêmes services ont, par ailleurs, démantelé une association de malfaiteurs composée de deux individus pris en flagrant délit alors qu'ils étaient en possession d'objets volés dans la maison d'un citoyen. L'association de malfaiteurs était spécialisée dans le cambriolage de maisons avec emploi d'une arme blanche prohibée.

Parmi les objets volés retrouvés chez les cambrioleurs, le communiqué a notamment cité un ordinateur portable, un appareil photo numérique, un démodulateur numérique, des montres, des bracelets et des bagues (métal jaune et blanc) et une bouteille de boisson alcoolisée.

Les services de la sûreté de wilaya d'Alger ont également récupéré les objets utilisés par les suspects pour commettre leur le vol, à savoir une arme blanche prohibée, des gants, des cordes et des masques noirs, a précisé le communiqué. (APS)