Eclairage : Réseau «antisocial»

S’appuyer sur les commerçants qui baisseraient rideau, espérer la pénurie, laisser faire la spéculation qui ferait exploser les prix des produits de large consommation, orienter l’exubérance des jeunes pour les embrigader dans des mouvements encadrés par des casseurs encagoulés... Voilà le programme «politique» de «citoyens» anonymes qui sévissent dans les réseaux sociaux, dans l’espoir de produire un effet boule de neige à partir d’un quartier, d’une ville. C’est ce à quoi se sont attelés depuis plusieurs semaines quelques personnes qui ne s’arrêteront pas à cet échec cuisant. Ils reviendront à la charge. Parce que leur motivation n’est nullement le bien-être ou la défense des ménages, encore moins protection de l’économie du pays dans son acception globale. Ils ont investi la Toile et se manifestent systématiquement à chaque événement politique, social ou économique pour retravailler l’actualité, grossir l’anecdotique, gonfler la rumeur dans un seul but : allumer le feu. Cette fois-ci, encore, bien avant la signature de la loi de finances, ils ont squatté la toile pour « alerter » sur les effets supposés dévastateurs de ses dispositions. Les taxes ne concernent en aucune manière les prix des produits de large consommation qui restent soutenus par l’Etat. Il suffit de consulter cette loi publiée dans le Journal Officiel n° 77. Bien sûr, dans ces réseaux sociaux et dans quelques articles mis en ligne par certains journaux, ce qui était visé n’était pas le débat critique sur ce que nous réserve l’année qui s’annonce, mais de développer toute une stratégie basée sur le mensonge, la manipulation, le traitement biaisé des faits et, in fine, ancrer l’idée de la menace diffuse, de jours sombres, de perspectives fermées. Matraquer les jeunes avec une information anxiogène diffusée en boucle tout en les empêchant par cet harcèlement d’accéder à la vérité. Facebook, Twitter ont, pour des raisons qui se comprennent, notamment celles qui renvoient à l’impératif de l’instantané, ouvert un champ extraordinaire au partage de l’émotion sur un fait réel ou imaginaire. En quelques lignes, avec une seule photo ou vidéo postée, tous les utilisateurs de ces réseaux sociaux s’appuient d’abord sur le cœur et l’émotion, à la place de la raison. Plus la nouvelle choque ou suscite la passion, plus elle fait le buzz, devient virale et est largement partagée, retweetée. Il y a un immense chantier en friche, tout un travail à faire sur (et dans) les réseaux sociaux et que nous n’avons pas encore entamé. Peut-on laisser ces espaces arpentés par ceux qui ont fait du mensonge, du dénigrement, de l’insulte, de l’approximation, de la peur et de l’anxiété leur source de communication, sans une contre-information apaisée et saine ? Les réseaux sociaux sont souvent —pas tout le temps, fort heureusement— le lieu par excellence où les faits sont grossis, l’information créée artificiellement, construite sans aucun fondement, produite et reproduite à une vitesse fulgurante et, surtout, de façon anonyme. Il faut impérativement que les partis politiques et les associations investissent ces espaces, pour ne pas céder un pouce aux voix de la discorde et permettre ainsi l’éclosion d’un débat citoyen. «Il est désormais évident que les fausses informations peuvent avoir des conséquences dans le monde réel», a remarqué amèrement l'ex-candidate démocrate Hillary Clinton dans une course à la Maison Blanche qui restera dans les annales comme une élection travaillée par des forces dont on ne soupçonne même pas l’existence.

Mohamed Koursi