Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) : Une garantie de transparence

Prévue dans l’article 194 de la nouvelle Constitution révisée et adoptée en février 2016, la Haute instance indépendante de surveillance des élections HIISE est au centre d’un processus d’installation devant s’achever bientôt. Une installation qui est prévue dans les «meilleurs délais», comme le fait savoir Abdelwahab Derbal, qui a été officiellement nommé, début novembre dernier, par le Chef de l’État, Abdelaziz Bouteflika, à la tête de la HIISE. Le Président de la République, qui a introduit l’amendement novateur portant création de cette instance, dans le cadre de la révision de la loi fondamentale, avait assurément contribué largement à la consolidation de l’ancrage de l’État de droit. Et pas seulement. La création de cette instance constituait aussi une réponse idoine et appropriée aux différents représentants de la classe politique, désormais assurés et mieux confortés quant à la crédibilité des prochains rendez-vous des urnes, comme le démontre, à juste titre, leur engouement à se porter en lice aux élections législatives et locales de cette année. Faut-il dire aussi que ce mécanisme de Haute instance indépendante de surveillance est ce gage de promotion de mœurs démocratique en Algérie, unique en son genre dans les États du monde arabe, et «rares sont les pays du monde qui disposent de ce genre d’institutions», comme l’a déjà fait savoir le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, dans l’une de ses déclarations publiques. En outre, le procédé par lequel M. Derbal a été désigné par le Chef de l’État à la tête de la HIISE, soit le large processus de concertation ayant précédé sa nomination, relève d’une valorisation très engagée des normes démocratiques requises en la matière. Pour revenir au processus d’installation de cette haute instance, soit la désignation de ces 410 membres, celui-ci est déjà à une phase très avancée. En effet, il est prévu, selon les termes de la loi en rapport avec sa création, que la composante de la HIISE réunira 205 magistrats et autant de membres issus des compétences nationales et représentants de la société civile. La première étape, c’est-à-dire la désignation des magistrats, les listes de ceux proposés à la nomination par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au sein de ladite instance, a été étudiée et approuvée, en octobre dernier, par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Une approbation qui est intervenue, rappelle-t-on, en vertu de l’article 194 de la Constitution et de la loi organique du 25 août 2016, relative à la Haute instance indépendante de surveillance des élections. La seconde étape, liée au processus de mise en place de cette même instance, se rapporte au choix des 205 personnalités, compétences nationales et représentants de la société civile, qui seront aussi nommés par le Chef de l’État. Cette mission est attribuée au Conseil national économique et social (CNES), et on s’attend à ce que cet organisme dévoilera, la semaine prochaine, la liste des concernés. «Ces 205 personnalités seront désignées en fonction de critères d’impartialité et de neutralité, notamment politique», avait déjà fait savoir le ministre de l’Intérieur. Toujours est-il que l’avènement de la Haute instance indépendante de surveillance des élections a permis au pays d’évoluer de façon irréversible dans la promotion de la démocratie, de la consolidation du multipartisme, socle de l’État de droit.

Karim Aoudia