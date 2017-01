M. Bedoui à partir de Guelma : La violence, un acte d’incivisme

Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui, a affirmé à Guelma que «tous ceux qui tentent de porter atteinte aux biens publics et privés trouveront face à eux les institutions de la République».

Interrogé par des journalistes sur les évènements qu’a connus lundi la wilaya de Bejaïa, le ministre a précisé que «l’Etat algérien avec ses institutions, ses lois et sa justice, est mobilisé pour préserver les biens publics et privés».

Nouredine Bedoui a souligné que «s'affirmer par le recours à la violence et la fermeture des commerces est «un acte d'incivisme». «S'affirmer, le plus souvent, par le recours à la violence et en imposant la fermeture des commerces est un acte d'incivisme», a précisé M. Bedoui à la presse en marge d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Guelma. «L'Etat algérien puise sa force aussi dans la maturité de ses citoyens et leur compréhension de la nécessaire préservation des acquis», a-t-il ajouté. Le ministre a rappelé, lors d'un point de presse animé à la ferme pilote «Abdelmadjid-Richi» dans la commune de Belkheir, que «l'Etat algérien, et sur instruction du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, est le premier à se soucier du pouvoir d'achat des citoyens», réfutant l'idée «d'une remise en cause des acquis sociaux dans la loi de finances 2017». «L'Etat a consacré, au titre de la loi de finances 2017, plus de 10 milliards de dollars au maintien du subventionnement au profit des citoyens», a affirmé M. Bedoui, ajoutant que «le gouvernement algérien, sur instructions du président de la République, ne renoncera pas à la prise en charge des besoins sociaux des citoyens, notamment en matière d'éducation, de logement et de santé».

Sécurité et stabilité pierre angulaire de tout développement



Le ministre a assuré que la sécurité et la stabilité sont la pierre angulaire et la soupape de sécurité pour tous les projets de développement destinés à l’amélioration du niveau de vie des citoyens. Présidant, au terme de sa visite de travail et d’inspection de deux jours dans cette wilaya, une réunion avec les représentants de la société civile, le ministre a considéré que la paix et stabilité dont jouissent les Algériens aujourd’hui étaient, dans un passé très proche, un rêve pour tous et prenaient le pas sur toutes les autres préoccupations y compris mêmes les questions des droits et devoirs. M. Bedoui a mis en garde contre des parties à l’intérieur et l’extérieur du pays qui voudraient frapper la stabilité du pays, semer le doute parmi les Algériens et jauger le taux de leur attachement à la partie, à ses valeurs et à ses constantes. Ces parties, a-t-il affirmé, «n’ont pas atteint et n’atteindront jamais leurs objectifs et elles se leurrent». «Grâce à ses fils défenseurs de la patrie dans les divers corps de sécurité, à leur tête l’Armée nationale populaire, et grâce à la conscience de ses citoyens, l’Algérie défendra avec résolution et de toutes ses forces tous ses acquis en matière de sécurité, de stabilité et de réconciliation nationale», a-t-il affirmé.

Le ministre a également estimé que la conjoncture actuelle est «délicate» et exige le resserrement des rangs pour affronter les défis et surmonter les facteurs de divergence. Il a également considéré qu’au lieu d’inciter à la destruction de ce qui a été bâti, il aurait mieux valu de mobiliser toutes les volontés sincères pour réaliser un autre bond en avant sur la voie de l’édification du pays au-delà des dissemblances politiques et idéologiques.

Le ministre a réitéré la détermination du gouvernement algérien à poursuivre, durant l’année en cours, son projet intégré de modernisation du service public pour passer à une nouvelle génération de prestations incluant la délivrance électronique aux citoyens de documents administratifs et la signature électronique ainsi qu’à £uvrer à concrétiser le projet ambitieux de «la commune électronique» sans papier à élargir à toutes les administrations algériennes.

M. Bedoui a estimé que les prochaines élections seront «déterminantes», avant d’ affirmer que l’Etat est résolu à mettre en place tous les moyens qui permettront à l’électeur de choisir ses représentants en toute liberté et transparence par l’intégration des nouvelles technologies de l’information et de la communication au processus électoral de sorte à permettre aux représentants des candidats et instances de surveillance d’accomplir plus aisément leurs tâches. Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales a auparavant inauguré des sièges de sûreté dans les communes de Guelma et Ain Hessaïnia et a inspecté plusieurs projets de développement à caractère touristique, social et de jeunes dans les communes d’Ain Benbeidha, Bouchegouf et Bendjerah Belkheir. (APS)