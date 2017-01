Sécurité routière : Pédagogie et durcissement des sanctions

C’est à l’unanimité que les députés ont adopté hier le projet de loi relatif à l'organisation et à la sécurité de la circulation, un texte qui prévoit notamment l'instauration du système du permis à points et le durcissement des sanctions contre les contrevenants. Il convient de signaler dans ce contexte que pas moins de 30 infractions aux règles de la sécurité routière figurent dans la catégorie de 4e degré. Les auteurs de ces infractions sont tenus désormais de payer une amende forfaitaire fixée à 5000 DA.

Le projet de loi cite également 7 infractions de 1er degré, qui concernent notamment la non présentation de documents et l'usage d'équipements de véhicule non conformes (amende de 2000 DA), dix autres de 2ème degré, comme par exemple l’empiètement d'une ligne continue ou l’arrêt et le stationnement abusifs (amende de 2.500 DA) et 13 infractions de 3e degré telles que le non respect du port de la ceinture de sécurité, l'obligation du casque pour les conducteurs et passagers des cyclomoteurs et motocyclettes, la défectuosité des dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules automobiles, le transport d’enfants de moins de dix ans aux places avant, ainsi que l'arrêt et le stationnement dangereux (avec une amende à payer de 3.000 DA).

Concernant les contraventions de 4e degré, punies d'une amende de 5.000 DA, elles portent sur l'usage manuel du téléphone portable ou l'écoute par casque d'écoute radiophonique durant la conduite et de la mise en marche à l'avant du véhicule d'appareils audiovisuels durant la conduite. Le non respect de la distance légale entre les véhicules en mouvement et la priorité de passage dans les intersections, les manoeuvres interdites sur les autoroutes et les routes express. L'emprunt de certains tronçons interdits à la circulation et l'état et la conformité des pneumatiques des véhicules à moteur aux normes sont également soumis à cette même amende.

Dans le cas de non paiement de l'amende forfaitaire relevant des contraventions, après un délai de 45 jours à partir de la date de la constatation de l'infraction, un procès-verbal de non paiement est transmis au procureur de la République. Comme conséquence, l'amende sera majorée à 3.000 DA pour les contraventions du 1er degré, à 4.000 DA pour les contraventions du 2e degré, à 6.000 DA pour les contraventions du 3e degré et à 7.000 DA pour les contraventions de 4e degré. En outre, un retrait de deux points complémentaires du permis à points est effectué systématiquement.

Lors d’une allocution à l’issue de la séance de vote de ce projet de loi, le ministre des Travaux publics et des Transports, M. Boudjemaâ Talaï, après avoir remercié les députés a souligné que «la loi sera appliquée dans toute sa rigueur». Le projet de loi vise à réduire les accidents de la circulation, par conséquent le nombre de décès sur nos routes. Il convient de signaler, dans ce contexte, que le nombre d’accidents —bien qu’ayant connu une certaine stabilité ces dernières années— demeure encore à un seuil alarmant, nécessitant l’engagement d’autres actions susceptibles de contribuer à une réduction significative des sinistres et du nombre de décès enregistré annuellement (plus de 4.300), en agissant sur le facteur humain qui représente 94,47% des causes directes.

Le gouvernement a donc jugé judicieux d'introduire des amendements sur la loi, dont la mise en place d'un conseil de concertation entre les différents secteurs reliés aux services du Premier ministre et la création d'une instance nationale de prévention et de sécurité routière chargée de mettre au point une stratégie nationale de prévention. Parmi les mesures additionnelles à engager, qui s’inscrivent aussi en droite ligne avec cette démarche, figurent également de nombreuses autres dispositions, comme l’introduction du permis à points (document unique intégrant le système des points et la notion de la période probatoire) et la révision dans le sens d’une plus grande répression du dispositif de sanctions des infractions aux règles de la circulation routière (contraventions et délits).

Remarque importante, le système des points intégré au permis de conduire est relié à un fichier national géré par les services du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales.

Il s’agit en fait d’un système qualifié de pédagogique et répressif en même temps, permettant le traitement automatique et instantané, en cas d’infraction aux règles de la circulation routière, minimisant ainsi l’intervention du facteur humain dans ces opérations.

Figurent donc parmi les nombreuses dispositions du nouveau texte, l’instauration du système de permis à points, avec un total de 24 points, mais aussi la révision à la hausse du montant des amendes des contraventions, le reclassement de certaines contraventions et délits selon la gravité.

Ce qu’il faut savoir sur le permis à points

Le système du permis à points est doté d'un capital de 24 points qui sont réduits à chaque infraction commise par le titulaire du permis. Les contrevenants seront soumis à des amendes forfaitaires et à des sanctions pénales, selon les cas, précise le texte.

Durant la période probatoire de deux ans, le permis est affecté d'un capital de douze points seulement. Lors de cette période, l'infraction commise entraîne l'annulation du permis de conduire. Le retrait des points se fait selon un barème qui distingue quatre degrés de contraventions, qui nécessitent un retrait de 1 à 6 points selon leur nature, mais dix points seront retirés en cas de délit.

Après le retrait de tous les points, le permis devient invalide et son titulaire est tenu de le remettre aux services habilités du ministère de l'Intérieur. Dans ce cas, l'intéressé ne peut postuler à l'obtention d'un nouveau permis, qui sera soumis à la période probatoire, six mois après la date de remise de son permis.

Il est précisé également que ce délai « est porté à un an dans le cas où son permis a fait l'objet de deux invalidations sur une période de cinq ans ». À noter, enfin, que le permis peut également faire l'objet de suspension en cas de délit, et ce, en plus des sanctions pénales et

d’amendes, sachant que la durée de suspension du permis varie selon la nature du délit.

