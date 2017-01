Agriculture et pêche : Les filières de l’après-pétrole

En ces temps de crise économique qui secoue tous les pays du globe, l’État a décidé d’accorder une plus grande priorité au secteur de l’agriculture et de la pêche, toutes filières confondues.

L’objectif étant de parvenir à la sécurité alimentaire. L’autosuffisance n’étant le fait d’aucun pays au monde. Il est vrai que ce secteur a connu une évolution notable au cours des dernières années, mais une politique plus volontariste s’impose. C’est là une nécessité absolue face à la chute des prix du pétrole et une occasion pour que le pays n’ait plus à se résoudre au palliatif de l’exportation de l’or noir.

C’est donc en raison de la baisse drastique des ressources financières que notre pays tirait des hydrocarbures que de nouveaux ajustements ont été introduits pour aller vers un nouveau modèle de croissance. Il s’agit d’une mise en place durable des filières stratégiques qui dynamiseront les exportations hors hydrocarbures

À ce titre, le plan d’action fixé à l’horizon 2019, subséquent à celui adopté en juin 2014, se veut être la poursuite de la réorganisation de l’ensemble de la politique agricole et rurale sur la base, notamment, du recentrage des objectifs opérationnels qui lui sont assignés.

De ce fait, la réintégration du secteur de la pêche et des ressources halieutiques au secteur de l’agriculture et du développement rural va permettre de nouvelles synergies à même de réussir la stratégie mise en place.

Il s’agit de modèles qui constitueront désormais le socle de la politique sectorielle. On notera : l’investissement privé comme nouveau moteur de croissance, l’intégration pour une meilleure construction des chaînes de valeurs, la mobilisation des compétences, la diffusion et l’appropriation de ce savoir par les différents acteurs. L’irrigation pour un accroissement soutenu de la productivité, la participation efficiente des acteurs pour un développement équilibré et la généralisation de la protection sociale aux agriculteurs, éleveurs et pêcheurs.

Dans ce même ordre d’idées, la politique agricole ainsi pensée se décline en trois grands axes. On notera l’agriculture et l’élevage, la pêche et l’aquaculture, les forêts et les bassins versants.

S’agissant du premier axe, il se traduit en termes opérationnels sous forme de 5 grands types d’actions, à savoir la poursuite de l’intensification intégrée des filières stratégiques qui vise l’accroissement dans la production, dans la perspective de substitution durable de la production nationale aux importations et la diversification des exploitations des produits agricoles, la modernisation soutenue des exploitations agricoles par une mécanisation plus large, l’ajustement et le développement de l’instrument de régulation, la mobilisation des compétences autour des filières par la diffusion et l’appropriation d’un savoir-faire par les différents acteurs et, enfin, l’accompagnement et l’appui aux porteurs de projets d’investissement.

Le second axe, qui concerne la pêche et l’aquaculture, comprend 4 grands types d’actions relevant du plan aquapêche à l’horizon 2020. On notera le renforcement de la protection et la préservation des ressources halieutiques, la croissance de la production et le développement des filières à l’exploitation, la mobilisation des compétences autour des filières et la diffusion et l’appropriation de ce savoir par les différents acteurs et, enfin, l’accompagnement et l’appui aux porteurs de projets d’investissement.



Objectifs de la politique agricole 2019



Compte tenu de ce qui précède, l’objectif tracé et attendu permettra d’aboutir à une croissance agricole moyenne de 5%, hisser la superficie irrigable à 2 millions d’hectares, atteindre une valeur de production de 4.300 milliards de dinars dont 110 milliards pour les pêches, relever le taux de boisement de 13%, réduire les importations à hauteur de 2 milliards de dollars grâce à la substitution de la production nationale, hausser l’exportation de produits pour une valeur de 1.1 milliard de dollars et la création de près de 1,5 million d’emplois permanents dont 80.000 dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture.

Il y a lieu de souligner, par ailleurs, que 100 grands pôles agricoles intégrés, adaptés aux spécificités de chaque région, ont été identifiés à travers le pays en vue de promouvoir l’investissement agricole.

Ces pôles, inscrits dans le cadre de la stratégie nationale de développement du secteur agricole à l’horizon 2019, valoriseront l’ensemble des éléments de la chaîne de production agricole pour des territoires donnés.

Dans cet ordre d’idées, le secteur compte, à l’horizon 2019, réduire de 30% la facture des importations alimentaires par rapport à l’année 2015.

La rationalisation des importations en lait et produits laitiers, viande rouge, poisson, intrants agricoles, semences, plants fruitiers, produits phytosanitaires à usage agricole, et développer la céréaliculture pour une production attendue de près de 70 millions de qx d’où 0% d’importation de blé dur.

Dans ce cadre, l’ONTA (Office national des terres agricoles), en réponse à de telles attentes, a été dotée d’instruments juridiques devant permettre la réussite d’une telle stratégie.

À cet effet, une batterie de lois, de décrets et de circulaires ministérielles ont été mises en place pour définir clairement l’accession à la propriété foncière agricole, l’orientation foncière et l’orientation agricole ainsi que la concession des terres agricoles.

De ce fait, la loi 87-19 du 18 décembre 1987 a été abrogée et remplacée par la loi 10-03 du 15 août 2010 qui est venue fixer les conditions et les modalités d’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’État, et fixant les modalités de mise en œuvre des droits de concession pour l’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’État.

Le but étant de mettre fin aux lourdeurs bureaucratiques, véritable frein aux projets agricoles en général.

La nouveauté réside donc dans le fait que la résiliation de l’acte administratif, suite à un manquement des exploitants agricoles, qui se faisait par voie judiciaire (session de la part du bénéficiaire à une tierce personne, l’abandon de l’exploitation, la construction illicite sur une superficie dépassant les normes fixées et autres), la loi 10-03 permet désormais de procéder à la résiliation de l’acte par voie administrative suite à une saisine de l’ONTA et des services des domaines.

Par ailleurs, la loi 99-19 portant sur les EAC (Exploitations agricoles collectives) et les EAI (Exploitations agricoles individuelles), qui permettait un droit de jouissance perpétuelle de 99 ans, est remplacée par la loi 10-03 qui attribue le droit de concession pour une durée de 40 années renouvelables.

Ce droit de concession est cessible, transmissible et saisissable. Il y a cependant le droit de préemption de l’État au niveau de l’ONTA qui statue sur le bien-fondé de cette mesure pour éviter toute «déperdition vers une autre destination», nous confie Mme Amrani, de la direction de la gestion du foncier agricole.

Sur un autre volet, notre interlocutrice évoquera le droit de préemption qui s’applique aux individus composant les EAC. Elle signale que la loi et les textes d’application sont en voie d’être définis. Il y a lieu de noter, par ailleurs, que cette loi déterminera désormais le mode d’exploitation des terres agricoles des domaines nationaux et fixera les droits et obligations des producteurs.

Seuls les hangars et les surfaces bâties constitueront désormais le bien inaliénable de l’exploitant. Les terres continueront à être exploitées collectivement et dans l’indivision et à quote-part égale.

C. A.