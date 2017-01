Relations algéro-américaines : nouvel elan

Les relations algéro-américaines, marquées par une coopération dense dans le domaine sécuritaire, ont connu un nouvel élan en 2016, soutenues par la volonté des deux pays d'intensifier leur partenariat économique.

L’évaluation des relations bilatérales établie par les responsables des deux pays a fait ressortir la nécessité de hisser le partenariat économique au niveau de la coopération politique et sécuritaire. Ce constat a été réitéré à l'occasion de la rencontre à Alger du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, avec le secrétaire d’Etat adjoint, Antony Blinken, en juillet dernier. L’entretien avait permis d’aboutir à la conclusion que "si les relations sont bonnes, elles demandent cependant à être consolidées particulièrement dans le domaine économique". Washington, qui a accueilli favorablement le programme de diversification économique de l’Algérie, s’est exprimé par la voix de sa diplomatie sur son souhait de bâtir un partenariat global qui renforce l’investissement, les échanges commerciaux et la coopération culturelle. C’est à ce titre que le département d’Etat américain a considéré, en juillet dernier, l’Algérie comme une destination attractive pour les entreprises américaines, estimant l’investissement très porteur dans plusieurs secteurs hors hydrocarbures. Capitalisant sur le succès des partenariats précédents, essentiellement dans le secteur énergétique, les deux pays ont convenu de renforcer leurs relations économiques en relançant en 2016 les discussions sur l’accord-cadre sur le commerce et l’investissement (Tifa). La partie américaine s’est engagée à appuyer l’accession de l’Algérie à l’OMC, tout en la déclarant, de nouveau, éligible au système généralisé de préférence américain qui facilite aux pays bénéficiaires l’accès de leurs produits au marché américain, avec des conditions tarifaires préférentielles.

L’intérêt pour l’Algérie s’est illustré durant cette même année par la tenue d’un débat à New York sur l’économie algérienne organisé par le Conseil d’affaires américain, Business Council for international Understanding, et auquel a été convié le ministre de l’Industrie et des Mines, M. Abdesselam Bouchouareb. Dans le même cadre, plusieurs projets dans l’agriculture, la santé et l’éducation sont venus renforcer la coopération entre les deux pays, confirmant la vision des deux pays de diversifier leur coopération économique, traditionnellement cantonnée dans les hydrocarbures, un secteur que les entreprises des deux pays veulent, par ailleurs, impulser au vu du fort recul des investissements américains dans ce secteur stratégique.

La tenue en décembre du forum algéro-américain sur l’énergie a été l’occasion d’évoquer la redynamisation de ce secteur, d'autant que les Américains comprennent aujourd’hui que certaines mesures économiques, comme la règle 51/49% régissant l’investissement étranger jugées "rédhibitoires" par quelques entreprises américaines, ne constituent plus l’obstacle qu’ils redoutaient auparavant. Les mesures incitatives existantes en parallèle, notamment celles portant sur le foncier, l’énergie, le management et les possibilités de financement local sont attractives actuellement aux IDE.



Convergence sur le dossier libyen



Au plan politique, le calendrier des visites des responsables américains en Algérie a été chargé durant l'année qui s'est achevée, marqué essentiellement par la visite du secrétaire d’Etat adjoint, Antony Blinken, et du sous-secrétaire d’Etat chargé des affaires politiques, Thomas Shannon.

Les deux pays, qui ont établi en 2012 un dialogue stratégique pour renforcer leurs relations, convergent sur le dossier libyen et la nécessité de trouver une issue à cette crise par le dialogue et la concertation. Washington a en effet abandonné l'option militaire en Libye qui avait plongé le pays dans le chaos de l’aveu même de plusieurs responsables de l’administration américaine, dont le Président sortant Barack Obama.

La visite de Shannon en Algérie a permis à ce titre un large échange de vues sur la crise libyenne et sur d’autres questions régionales comme elle a constitué l’occasion d’aborder la coopération bilatérale antiterroriste.

L’important dialogue militaire, initié entre Alger et Washington et dont la septième session s’est tenue en juillet dernier à Washington, a réaffirmé la volonté des deux pays d’approfondir leur coopération militaire et sécuritaire eu égard à la situation qui prévaut dans la région. Les Etats-Unis comptent sur l’expérience de l’Algérie dans ce domaine stratégique et considèrent Alger comme un partenaire "clé et incontournable" dans la lutte mondiale contre le terrorisme.

Le département d’Etat a salué, dans son rapport annuel 2015 sur la lutte antiterroriste dans le monde, la vision algérienne globale de lutte contre le terrorisme et les efforts consentis par les autorités, depuis plus de deux décennies, dans le traitement efficace de cette menace.