Bac et vacances d’hiver, Mme Benghebrit : « L’abandon de certaines décisions n’est pas négatif »

La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benghebrit, a affirmé, hier à Alger, que le fait d'«abandonner certaines décisions n'est pas une chose négative».

Le fait d'«abandonner certaines décisions n'est pas une chose négative», a indiqué Mme Benghebrit, dans une allocution à l'ouverture d'une rencontre avec les partenaires sociaux (syndicats, associations et parents d'élèves) au siège du ministère, rappelant que son département ministériel avait une «vision prospective» et non le contraire, comme tentent de le véhiculer certains discours. Le ministère de l'Éducation nationale avait abandonné, l'année écoulée, l'agenda du baccalauréat qui se déroulera sur quatre jours au lieu de trois, la durée des vacances d'hiver qui sont passées de 10 à 18 jours selon le vœu des élèves. Elle a estimé que «la société a le droit d'être informée sur tout ce qui a trait au secteur», soulignant que depuis sa nomination au ministère de l'Éducation, en mai 2014, «le nombre de questions posées par les membres du Parlement est de 205 questions».

Évoquant l'agenda de la rencontre, Mme Benghebrit a précisé que ce dernier comportait plusieurs questions dont l'évaluation du premier trimestre, la préparation du deuxième et les préparatifs en prévision de l'année scolaire 2017-2018.

La situation des personnels et tous les aspects liés aux concours de recrutement et stages de formation, notamment les programmes éducatifs et stratégiques nationaux pour le traitement pédagogique, sont également au menu de cette rencontre.

À cette occasion, la ministre de l'Éducation nationale a insisté sur l'importance du dialogue tant avec les syndicats, les associations, les parents d'élèves qu'avec les élus du peuple.