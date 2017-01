M. Youcef Azzouza l’a annoncé : Conseil interministériel sur le Hadj 2016

Intervenant sur la Chaîne I de la radio algérienne, M. Youcef Azzouza, DG de l’Office national du pèlerinage et de la omra (ONPO), a annoncé que le conseil interministériel prévu la fin de la semaine sera consacré à l’évaluation du hadj 2016 et aux préparatifs de la prochaine édition. À cette occasion, l’hôte de la radio a précisé que le portail électronique du hadj, évoqué par les responsables du secteur précédemment, sera lancé la fin du premier trimestre 2017. Il a conclu son propos en disant qu’un guide d’utilisation de ce portail sera mis à la disposition des usagers prochainement.

Dans un point de presse organisé à La Mecque, septembre dernier, à l’issue d’une rencontre d’évaluation de la saison hadj 2016, M. Azouza a affirmé que «la session hadj de cette année a été une réussite, malgré quelques difficultés rencontrées à Minan, liées notamment à l’exiguïté des lieux de campement. Selon le DG de l’ONPO, la satisfaction est venue de la restauration où on a constaté une grande disponibilité de nourriture et de boissons fraîches sur les lieux, eu égard aux pics de chaleur et aux lourds efforts fournis par les pèlerins durant l’accomplissement des rituels». Parfaitement conscient de ce problème, M. Azzouza a reconnu que Minan reste le point noir qui «nous interpelle pour établir, à l’avenir, un plan et une stratégie à même de nous permettre d’assurer au mieux l’hébergement des pèlerins», au niveau de cette station, en soulignant, à cet égard, le dévouement et le sens du sacrifice des membres de la mission algérienne pour que nos 28.000 hadjis, dont beaucoup d’entre eux sont âgés et malades, puissent passer la nuit dans les tentes climatisées y installées. Il a ensuite appelé les membres de la mission à poursuivre leurs tâches d’aide et de soutien de nos hadjis jusqu’à la fin du pèlerinage, et leur retour au pays.

Selon le DG de l’ONPO, «le pèlerinage 2016 a été marqué par la mise en œuvre d’importants moyens par l'État pour assurer une bonne prise en charge de nos pèlerins, notamment la réservation d'hôtels à proximité de la sainte mosquée de La Mecque (Masjid el-haram), l’installation de tentes climatisées et la mise à la disposition des hadjis de cuisiniers algériens pour préparer leurs repas».

Dans ce même cadre, «500 bracelets électroniques ont été remis aux hadjis souffrant de maladies chroniques afin de gérer leur état de santé à distance et permettre aux membres de la mission d'intervenir rapidement». L’année 2016 a été également témoin du lancement officiel du site qui permettra aux hadjis de faire les réservations des chambres d'hôtel via internet. Selon le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, M. Mohamed Aïssa, qui a présidé la cérémonie officielle, «désormais, le pèlerin a la possibilité de s’inscrire sur le Net pour bénéficier de l’hébergement collectif, avec le privilège de résider en compagnie des personnes de son choix, principalement ceux de sa région natale». Il a ensuite rappelé que les conditions d'accomplissement du hadj «s'améliorent d'année en année pour aboutir en 2019 à ce qui est appelé le hadj de VIP, une formule qui permet aux candidats concernés de choisir eux-mêmes l'agence de tourisme avec laquelle ils souhaitent voyager, l'immeuble où ils souhaitent résider et la durée du séjour, notamment». Un grand pas en avant dont le mérite, tout le mérite, revient au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a mis en place une cellule de réflexion permanente au niveau du gouvernement pour améliorer les conditions d'accomplissement du hadj, a rappelé le ministre à cet égard.

