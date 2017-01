Santé : Sortie prochaine de 2.200 spécialistes

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, a annoncé, hier à Tiaret, la sortie prochaine de 2.200 spécialistes pour satisfaire les besoins en encadrement des hôpitaux du pays. Dans une déclaration à la presse, en marge de sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya, le ministre a souligné que cette promotion de spécialistes sortira «prochainement» pour combler le déficit enregistré dans certains hôpitaux.

Par ailleurs, M. Boudiaf a affirmé qu'«il n'y a pas de déficit en encadrement médical dans la wilaya, hormis un petit manque de spécialistes en gynécologie obstétrique», signalant que 350 agents paramédicaux sont formés dans la wilaya dont 50 sages-femmes qui sortiront cette année. En visitant l’hôpital Djellaba-Bounaâma, de Ksar Chellala (110 km à l’est de Tiaret), le ministre a annoncé la réception «prochainement» de l’unité de chimiothérapie devant épargner aux cancéreux de la région (200 malades) les déplacements vers le chef-lieu de wilaya et vers d'autres wilayas du pays.

M. Boudiaf a exprimé sa satisfaction quant à la situation des structures sanitaires dans la wilaya, considérant Tiaret parmi les wilayas qui disposent d’indices positifs de la santé en Algérie, surtout en matière d'infrastructures sanitaires.

Le ministre a inauguré une polyclinique dans la commune de Sidi Hosni (30 km au nord de Tiaret) et le nouveau siège de la direction de la santé et de la population. Il a également inspecté le chantier de réalisation du complexe mère-enfant, la clinique publique d'ORL et d'ophtalmologie à Tiaret, dotée de 80 lits.

M. Boudiaf a souligné que cette clinique est la première du genre au niveau national qui applique le système de numérisation sans utiliser du papier, ajoutant que cette application sera généralisée aux autres structures sanitaires au niveau national. Au chantier de réalisation de l’hôpital de 120 lits à Sougueur, il a tenu à rassurer la population de la réception de cet établissement au premier semestre de l’année en cours, indiquant que l’équipement est en cours, après achèvement des travaux.

Le programme de la visite du ministre a comporté aussi l'inspection du projet de réalisation d’une unité d’urgences médico-chirurgicales à Ksar Chellala, pour un investissement de 174 millions DA et un taux d’avancement des travaux de 40%. (APS)