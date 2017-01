Ce qui s’est passé à Béjaïa, où des groupes de jeunes se sont livrés à des actes de vandalisme et de pillage, est tout simplement inacceptable et intolérable. D’autant plus que ce qui a servi de prétexte, une supposée grève des commerçants, annoncée anonymement sur les réseaux sociaux depuis un mois, relève d’un acte illégal, car sans objet précis et sans animateurs identifiés. Certains titres de presse, par complaisance ou par complicité, ont attribué ces rumeurs à des commerçants qui auraient voulu protester pacifiquement contre les hausses de taxes contenues dans la loi de finances 2017 et les contrôles qu’ils subissent de la part de la direction du commerce. Le résultat est là : des émeutiers cagoulés qui saccagent tout sur leur passage et qui s’attaquent, en premier, aux commerçants eux-mêmes, que ceux-ci aient suivi ou non le mot d’ordre anonyme de grève. Les éléments des forces de l’ordre, qui tentent de rétablir la sécurité, sont également agressés. C’est dire qu’il s’agit d’une situation qui demeure, certes, sous contrôle, selon le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, mais une situation délicate quand même, qu’il faudrait gérer avec une extrême prudence. Que des chaînes de télévision se prétendant «algériennes», diffusant à partir de l’étranger, connues pour leur hostilité déclarée au pays, amplifient démesurément ces incidents et tentent de leur donner une certaine légitimité, cela ne nous surprend pas, surtout quand on sait leur matrice idéologique foncièrement intégriste, pour ne pas dire terroriste.

Que des organisations de la société civile ou des organisations professionnelles appellent à la sérénité, à la vigilance et au calme, et dénoncent le recours à la violence, cela ne peut être que réconfortant. Mais que des représentants de partis, à l’exemple de celui du PT, tiennent un double langage, dénonçant à la fois la provocation tout en la justifiant par «la cascade de lois antisociales, antiéconomiques», cela relève d’une duplicité électoraliste ou doctrinale qui ne trompe personne, d’autant plus que l’État social n’est pas une théorie, mais se traduit dans l’actuelle loi des finances par le maintien des subventions aux produits de base et que le Président de la République ne renoncera pas à la prise en charge des besoins sociaux des citoyens, en matière d'éducation, de logement et de santé.

Les pêcheurs en eau trouble, qui usent de la violence et portent atteinte à la stabilité du pays, trouveront devant eux, mobilisées, les institutions de la République, pour préserver les biens publics et privés, dans le respect de l’État de droit auquel toute la société adhère et que chacun de nous doit défendre et consolider.

Cherif Jalil