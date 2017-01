Conjoncture : ­­­­­­L’entreprise, pilier de la stratégie économique

Le processus de diversification économique, prôné par les pouvoirs publics et qui occupe une place de premier ordre dans le plan d’action du gouvernement, est fondé sur la création de richesses, hors hydrocarbures. Aussi, le nouveau modèle de croissance, basé sur le développement de l’entrepreneuriat comme outil de développement, s’impose comme étant l’alternative indiquée pour faire face à l’amenuisement des ressources de l’État, et contribuer à réduire la dépendance de l’économie du pays aux fluctuations du marché pétrolier international. Une démarche censée consolider la contribution de secteurs stratégiques et prioritaires au produit interne brut (PIB), notamment celui de l’industrie, de par son potentiel et ses opportunités en matière d’investissement. Un objectif qui requiert davantage d’efforts de la part des acteurs, publics et privés, mais aussi une assise juridique adéquate et des mesures d’encouragement à même de stimuler l’investissement productif dans les activités et filières à forte valeur ajoutée. Aussi, cette démarche est consacrée à travers l’amélioration de l’environnement de l’entreprise et son accompagnement. Des mesures, censées consolider son rôle sur le marché et améliorer ses capacités afin de s’adapter aux mutations économiques, ont été prises à la faveur de la loi de finances 2017 qui a introduit une série de dispositions économiques visant à apporter une dynamique supplémentaire au développement de l’entreprise productive, en matière de régimes fiscaux et douaniers. Des avantages incitatifs qui restent toutefois subordonnés à la réalisation d’un investissement et à la création d’emploi, et au respect, par les entreprises concernées, d’un taux d’intégration du produit final, pour ce qui est des entreprises de production industrielle. Au chapitre portant sur l’encouragement de l'investissement, la LF 2017 a introduit divers allègements en ce qui concerne certaines procédures, ainsi que des incitations fiscales au profit de l'entreprise et de l'investissement. Une mesure qui a également prévu le renforcement du contrôle sur le transfert de devises par les entreprises étrangères. Le texte, qui consolide les mesures édictées par les lois de finances précédentes, en matière de soutien à l’investissement productif, exonère les entreprises versées dans l’industrie des droits de Douanes et de la TVA, pour une période de cinq ans, les composants et matières premières importés ou acquis localement par les sous-traitants, dans le cadre de leurs activités de production d'ensembles et de sous-ensembles destinés aux produits et équipements de la branche des industries mécaniques, électroniques et électriques. Cette orientation dans la politique économique adoptée par l’État algérien s’inscrit, en définitive, dans l’objectif d’une transition économique vers un modèle de croissance, porté par la diversification des ressources et par un rôle plus actif de l’entreprise, appelée à inscrire sa stratégie dans une démarche de développement durable.

D. Akila