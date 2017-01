Projets pétroliers et gaziers en Iran : 29 compagnies internationales en lice

L'Iran a qualifié 29 compagnies européennes et asiatiques pour participer à une série d'appels d'offres que compte lancer prochainement le ministère iranien du Pétrole pour le développement des champs pétroliers et gaziers du pays, ont rapporté, hier, les médias iraniens. Parmi ces sociétés, figurent l'Anglo-néerlandais Shell, le Néerlandais Shlumberger, le groupe français Total, l'Italien Eni, les Russes Gazprom et Lukoil, les Chinois CNPC et Sinopec international, les Japonais Japan Petroleum Exploration et Mitsubishi, ainsi que les Sud-coréens Korea Gas Corporation et Posco Daewoo et le Malaisien Petronas. La levée des sanctions internationales, depuis l'entrée en vigueur de l'accord nucléaire avec l'Occident le 15 janvier 2016, a permis à l'Iran de reprendre contact avec les compagnies internationales qui avaient quitté le pays à cause de la crise nucléaire. D'ores et déjà, des protocoles d'accord ont été signés avec plusieurs compagnies internationales. Total a conclu, début novembre à Téhéran, un accord de 4,8 milliards de dollars pour l'exploitation du grand champ gazier Pars-Sud, situé dans le Golfe, devenant la première grande compagnie occidentale du secteur pétrolier et gazier à revenir en Iran. Début décembre, trois protocoles d'accord ont été conclus avec Shell pour explorer les possibilités de production des champs pétroliers d'Azadegan-Sud, de Yadavaran, et du champ gazier Kish (Sud). Gazprom a, quant à lui, signé, le 13 décembre, deux protocoles d'accord en vue de développer les champs pétroliers iraniens de Cheshmekosh et Changouleh (Ouest). Au total, l'étude de prospection de sept champs a été confiée à des sociétés russes. APS