Journée d’information sur la loi de finances 2017 : Soutien à l’investissement

«L’initiative de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie d’organiser une journée d’information sur les nouvelles dispositions apportées par la loi de finances 2017 et leur impact sur l’entreprise donne l’opportunité d’engager le débat sur une loi distinguée par la nature des mesures prises et du contexte qui aura marqué ses orientations et ses fondements en matière de cadrage», a fait savoir le président de la CACI.

Mohamed Laïd Benamor, qui a ouvert la séance, a rappelé que cette loi est intervenue dans un contexte de «fort rétrécissement des ressources de l’État», suite à la chute des prix du baril de pétrole, d’où «l’impact sur les équilibres financiers du pays». «Le budget 2017, approuvé par le Président Abdelaziz Bouteflika, est calculé sur la base d'un prix de 50 dollars par baril de pétrole», a-t-il souligné.

M. Mohammed Laïd Benamor, en référence à des analyses d’experts, indiquera qu’un «retour à une conjoncture favorable risque d’être lent».

Au titre des nouvelles dispositions, le premier responsable de la CACI a évoqué la mesure portant sur l’autorisation des opérateurs privés de créer, d’aménager et de gérer des zones industrielles, ce qui devrait contribuer, a-t-il dit, «au règlement du problème du foncier».

D’autre part, il citera une autre mesure relative à «l’institution de la possibilité de recours aux financements extérieurs, indispensables à la réalisation des investissements stratégiques par des entreprises de droit algérien après autorisation du gouvernement», pour illustrer son importance en matière d’allègement des charges de l’État.

«Le retour autorisé au financement extérieur, au lieu de l’endettement classique, est un instrument d’encouragement de l’investissement», a-t-il indiqué. Il a estimé que les «dispositions de conformité fiscale doivent être accompagnées d’actions soutenues pour assainir le marché».

Incitations fiscales au profit de l’entreprise



Pour sa part, M. Mustapha Zikara, directeur de la législation fiscale à la DGI, a affirmé que cette loi de finances tend à encourager la production locale au détriment des importations, tout en énumérant, dans exposé détaillé, au cas par cas, les nouveautés et aménagements, et les avantages pris dans le cadre du soutien à l’investissement, à l’entreprise et à la production nationale, introduites dans la LF.

Pour ce qui est de l'investissement, le responsable explique que la LF 2017 introduit des allègements de certaines procédures, ainsi que des incitations fiscales au profit de l'entreprise et de l'investissement, tout en renforçant le contrôle sur le transfert de devises par les entreprises étrangères.

Ainsi, le texte exonère des droits de Douanes et de la TVA, pour une période de cinq ans, les composants et matières premières importés ou acquis localement par les sous-traitants dans le cadre de leurs activités de production d'ensembles et de sous-ensembles destinés aux produits et équipements de la branche des industries mécaniques, électroniques et électriques. Afin de renflouer les caisses des communes, le texte introduit un réaménagement de l'affectation du produit de la TVA à l'importation, pour faire bénéficier les communes frontalières de ce produit, au titre des opérations d'importation déclarées au niveau des postes douaniers frontaliers terrestres.



Rééchelonnement de la dette fiscale



La LF 2017 prévoit, par ailleurs, la réduction du taux de droit de Douanes applicable aux intrants de fabrication du tapis, le portant de 15% à 5%. «Pour aider financièrement les entreprises en difficulté, la LF propose le rééchelonnement de leur dette fiscale sur une période n'excédant pas 36 mois», affirme-t-il.

À ce titre, M. Zikara a ajouté que dans le but de se mettre en conformité avec l'introduction par les Douanes du nouveau tarif à 10 chiffres, le LF fixe la liste des biens et services soumis à la TVA à taux réduit (9%), qui contient 80 positions tarifaires. Mais dans la perspective de faire basculer certains produits et opérations soumis, du taux réduit de la TVA vers le taux normal, un groupe de travail intersectoriel a été mis en place pour décider des produits concernés, expliquent les rédacteurs du LF, qui précisent que les conclusions de ce groupe seront finalisées en 2017.

Concernant la TVA, l’intervenant explique qu’elle a augmenté de deux points (de 7% à 9% ou de 17% à 19%, selon les catégories de produits), ainsi que la taxe intérieure sur la consommation qui s'applique, notamment, aux tabacs et alcools. Les taxes foncières et immobilières seront également relevées.

Pour ce qui est des droits de timbre, le LF suggère, selon lui, l'introduction d'une procédure accélérée qui permet de délivrer le passeport biométrique dans un délai maximum de huit jours de la date de dépôt de la demande, contre le paiement d’un timbre de 25.000 DA pour le livret de 28 pages et de 45.000 DA pour celui de 48 pages.

De même, selon le directeur, le LF propose le paiement de 1.000 DA pour le renouvellement de la carte nationale biométrique, en cas de vol ou de détérioration. Une nouvelle taxe est instituée sur les pneus neufs importés ou fabriqués localement, fixée à 10 DA par pneu destiné aux véhicules lourds et à 5 DA par pneu destiné aux véhicules légers. Ces recettes sont destinées à financer les communes et la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales à hauteur de 40%, le Fonds national de l'environnement à hauteur de 35%, le Centre national de la sécurité routière à 15% et le Fonds national du patrimoine culturel à 10%.

Sarah A. Benali Cherif