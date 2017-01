Lutte contre le terrorisme : La Chine prête à coopérer avec la Turquie

La Chine "est disposée" à coopérer avec la Turquie et la communauté internationale pour prévenir et réagir à la menace du terrorisme, a indiqué mardi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Geng Shuang. Lors d'une conférence de presse suite à l'attaque dans une boîte de nuit à Istanbul en Turquie qui s'est produite dans les premières heures du Nouvel An et a fait au moins 39 morts, M. Geng a affirmé que son pays s'"oppose fermement au terrorisme sous toutes ses formes".

Selon lui, la Chine est prête à renforcer la coordination et la coopération avec la Turquie et la communauté internationale pour prévenir conjointement et affronter les menaces terroristes afin de sauvegarder la paix et la sécurité régionales et mondiales.

Après l'attaque, le consulat général chinois à Istanbul a déclenché un plan d'urgence et émis des alertes de sécurité sur son site Internet, avertissant les ressortissants chinois des risques en matière de sécurité, a-t-il indiqué.

"Jusqu'à présent, aucun mort ou blessé des ressortissants chinois à Istanbul n'a été signalé", a-t-il ajouté. Un homme armé a foncé dans la boîte de nuit Reina dans les premières heures de dimanche et a tiré sur des centaines de personnes qui s'y étaient réunies pour célébrer le Nouvel An, faisant au moins 39 morts et plus de 60 blessés.

Le gouverneur d'Istanbul Vasip Sahin a qualifié la fusillade d'acte terroriste. Un total de douze suspects ont été placés en garde à vue à Istanbul en raison de leurs liens présumés avec l'attaque, selon des médias.

Deux étrangers soupçonnés de liens avec l'attentat arrêtés



Deux étrangers ont été arrêtés hier à l'aéroport international d'Istanbul dans le cadre de l'enquête sur l'attentat, a rapporté l'agence de presse turque "Dogan". Les deux personnes, dont la nationalité n'a pas été précisée, ont été interpellées à l'entrée du terminal des départs internationaux et emmenées au quartier général de la sûreté d'Istanbul où elles ont été placées en garde à vue, a indiqué la même source. Ces deux interpellations portent à 16 le nombre de personnes en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'attaque dont l'auteur a pris la fuite. Les autorités turques ont lancé une vaste chasse à l'homme pour retrouver l'assaillant qui a ouvert le feu au "Reina", une célèbre boîte de nuit d'Istanbul.

L'épouse de l'auteur de l'attentat en garde à vue



La police turque a annoncé hier avoir placé en garde à vue l'épouse de l'auteur de l’ attentat qui est toujours en fuite. Selon l'agence de presse turque IHA, le terroriste serait entré en Turquie depuis le Kirghizistan le 20 novembre dernier avec sa femme et ses deux enfants. Son épouse a été arrêtée dans la ville de Konya, en Anatolie (centre). Elle a déclaré à la police qu'elle avait appris l'attentat par la télévision et qu'elle n'avait aucune information sur les relations entre son mari et l'organisation terroriste autoproclamée "Etat islamique" (Daech/EI). L'EI a revendiqué l'attaque contre la boîte de nuit. Lundi, le vice-Premier ministre turc, Numan Kurtulmus, a affirmé que la chasse à l'homme se poursuivait et que la police disposait de ses empreintes et de sa description. (APS)