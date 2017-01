Grand Angle : C’est pour la prochaine !

L’annonce par les rebelles du gel des discussions en vue des prochains pourparlers de paix, prévus fin janvier à Astana au Kazakhstan, sous l'égide de Moscou et Téhéran, parrains du régime, et d'Ankara, soutien des rebelles, n’est pas vraiment pour surprendre tant la gestion du conflit syrien semble échapper à ses principaux acteurs, qui sont les syriens eux-mêmes. On en voudra pour preuve les énièmes cessations d’hostilités obtenues depuis les débuts du conflit il ya cela déjà six ans et sans que ces gages, censés refléter la bonne volonté des deux parties en conflit, ne puissent permettre l’entame de négociations à même de laisser une chance à la paix de s’instaurer de manière durable et définitive sur le territoire syrien. Il ne s’agit pas ici de donner raison ou non à une des parties au détriment de l’autre, mais juste pour dire que pour instaurer la paix il faut être deux ; c’est la condition sine qua non. D’un autre côté, il semble peu vraisemblable que Washington accepte de sous traiter le dossier syrien en le confiant aux Turcs, d’autant que ces derniers pouvaient, dans le but de sceller leur rapprochement avec Moscou, pousser les rebelles à accepter des compromis.

D’autant qu’en pleine transition politique avant la prise de fonctions de Donald Trump, les États-Unis, soutiens de l'opposition au régime, n'ont pas été associés à cette dernière initiative, une première depuis le début de la guerre en mars 2011. Dès lors on pourra toujours justifier l’annonce des faite par les rebelles par la poursuite des bombardements du régime sur Wadi Barada, une région tenue par les rebelles, à 15 km de Damas, où se trouvent les principales sources d'approvisionnement en eau potable pour les quatre millions d'habitants de la capitale et ses environs. .

Les négociations d'Astana devaient précéder des pourparlers prévus en février à Genève, qui semblent néanmoins renvoyés aux calendes grecques. Pourtant force est de souligner que des discussions intersyriennes sont impératives pour espérer un début de règlement du conflit qui a fait plus de 310.000 morts et des millions de réfugiés.



Nadia K.