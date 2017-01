Syrie : Les négociations d’Astana en péril ?

Après avoir tenu quatre jours tant bien que mal, la trêve en Syrie semble à l'agonie mardi, une grande partie des rebelles ayant décidé de quitter la table des négociations engagées sous l'égide de Moscou, face aux frappes répétées du régime. "Ces violations se poursuivant, les factions rebelles annoncent (...) le gel de toute discussion liée aux négociations d'Astana", ont indiqué lundi une dizaine de groupes rebelles dans un communiqué, au sujet des discussions engagées en vue des prochains pourparlers de paix au Kazakhstan.

En vigueur depuis jeudi minuit, la cessation des hostilités en Syrie —la énième depuis le début de la guerre il y a près de six ans— est supposée ouvrir la voie à des négociations de paix fin janvier à Astana, sous l'égide de Moscou et de Téhéran, les parrains du régime, et d'Ankara, soutien des rebelles. Mais cette trêve semble de plus en plus fragile, sinon inexistante. Les bombardements et les combats sporadiques se multiplient en fait depuis l'entrée en vigueur de la trêve. La Russie avait obtenu samedi un soutien mitigé du Conseil de sécurité de l'ONU à son plan de paix. En pleine transition politique avant la prise de fonctions de Donald Trump, les États-Unis, soutien de l'opposition au régime de Bachar Al-Assad, n'ont pas été associés à cette dernière initiative, une première depuis le début de la guerre en mars 2011. En revanche, c'est la première fois que la Turquie parraine un tel accord, grâce à son rapprochement avec la Russie de Vladimir Poutine, qui veut se poser en faiseur de paix après son intervention militaire au côté de Damas en septembre 2015. Les négociations d'Astana doivent précéder des pourparlers prévus en février à Genève.

Aucune des précédentes discussions inter-syriennes n'a permis un début de règlement d'un conflit qui a fait plus de 310.000 morts et des millions de réfugiés.