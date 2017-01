Pourparlers inter-palestiniens : Moscou abritera une rencontre à la mi-janvier

Une rencontre de dirigeants palestiniens, notamment ceux des mouvements Fatah et Hamas, est prévue à la mi-janvier à Moscou

en vue d'aplanir les divergences politiques qui secouent les rangs palestiniens, rapporte mardi l'agence russe TASS, citant Wassel Abou Youssef, membre du Comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP).

"Les Russes vont accueillir une réunion du Fatah, du Hamas et d'autres responsables palestiniens à Moscou à la mi-janvier pour discuter de la réconciliation", a déclaré Abou Youssef cité par l'agence russe. Selon le responsable de l'OLP, les pourparlers en Russie se tiendraient parallèlement à une conférence internationale de paix à Paris prévue pour le 15 janvier. "La direction palestinienne veut démontrer qu'elle travaille aussi bien sur le processus de paix à travers la conférence de Paris que sur la réconciliation à travers la réunion de Moscou", a- t-il dit.

L'ambassadeur de Palestine en Russie, Nofal Abdelhafiz, avait indiqué en juin dernier à Moscou, à propos des divergences politiques entre Palestiniens, que des "solutions sont envisageables", regrettant toutefois l'existence de "ces divisions qui nuisent beaucoup à la cause palestinienne". Le 3 juin 2016, lors de la conférence internationale sur le Proche-Orient à Paris, le vice-ministre de la diplomatie russe, chargé des relations avec les pays d'Afrique et du Moyen-Orient, Mikhail Bogdanov, avait considéré les "divisions entre Palestiniens" comme étant "un autre facteur entravant le processus de paix".

"Ce problème doit être réglé en priorité afin que les Palestiniens soient représentés par une délégation unique et unifiée aux pourparlers sur le statut final", avait affirmé Bogdanov. "La Russie soutient pleinement les efforts visant à rétablir le plus tôt possible l'unité inter-palestinienne sur la base de l'initiative de paix arabe. Elle entreprend un dialogue avec les représentants de toutes les forces palestiniennes, en premier lieu le Fatah et le Hamas, dans le but de parvenir à des accords appropriés. Nous espérons que cette approche sera partagée par d'autres membres de la communauté internationale", avait alors précisé le diplomate russe. En mai 2011, une première réunion, à huis clos, a eu lieu à Moscou "dans le but de réconcilier les principaux groupes palestiniens, y compris le Fatah et le Hamas", rappelle l'agence TASS, précisant que de hauts fonctionnaires des principaux mouvements palestiniens étaient alors arrivés en Russie après que le Fatah et le Hamas avaient scellé un accord au Caire pour former un gouvernement palestinien. Les dissensions entre les deux grandes formations palestiniennes, Fatah et Hamas, sont apparues après les élections parlementaires de 2006 en Palestine, remportées par Hamas.