Sécurité routière : Caravane de sensibilisation au sud

Les services de la sûreté de wilaya de Tindouf ont organisé, avec le concours de la Direction des Affaires Religieuses, du Transport et de la Protection Civile, une caravane de sécurité routière, composée donc d’éléments de la police, tous grades et fonctions confondus et d’imams. Cette caravane s’est rendue à travers différents quartiers et espaces publics, tels la gare routière et le marché hebdomadaire de la ville, pour présenter aux citoyens l’abécédaire de la sécurité routière et leur prodiguer des conseils et orientations en matière de prévention routière, alors que leur ont également été remis des dépliants. Des conducteurs de véhicules ont pour leur part bénéficié d’exemplaires du Livre sacré du Coran. A Béchar, ces mêmes services sont venus renforcer la caravane des Anciens Scouts Musulmans d’Algérie, actuellement en tournée dans la région. Une opération de sensibilisation qui aura essentiellement porté sur la sécurité routière, mais aussi sur les dangers de consommation de la drogue. Le numéro vert 104, du bureau de protection des personnes vulnérables et qui s’inscrit, comme explicité par les organisateurs de cette caravane, dans le cadre du plan national de la DGSN « Alerte rapt/disparition d’enfants », en vue de déjouer toute tentative d’atteinte aux enfants.



R. B.