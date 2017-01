Béchar : Une équipe médicale lyonnaise au chevet des malades

Le récent séjour de l’équipe médicale lyonnaise, composée de 18 praticiens, venue apporter soins et réconfort aux malades de l’hôpital Tourabi Boudjemâa de Béchar, n’aura pas été sans laisser un impact très positif sur les patients. Initiée par l’Association d’Amitié Populaire Franco-Algérienne (AAPFA) et la Directrice de l’hôpital, cette entreprise a permis en fait et dans la quasi-totalité des spécialités médicales, telles la chirurgie viscérale, l’ophtalmologie, la pneumologie et la gériatrie (cette dernière étant inexistante au niveau de l’hôpital 240 lits de Béchar), d’effectuer 25 interventions chirurgicales et 400 consultations, toutes spécialités confondues. Au profit des malades les plus démunis, une partie de cette équipe médicale s’est déplacée au chevet des malades des localités de Lahmar (45 km) et Kénadsa 20 km. En marge de cette aide médicale et comme tiennent à le souligner certains praticiens, cette mission s’inscrit également dans une optique d’échange et de complémentarité des compétences, alors que d’autres tiennent à préciser qu’il s’agit aussi d’une reconnaissance envers leur pays et notamment envers cette population, à travers tout le territoire national, qu’ils trouvent modeste et accueillante. Sur le plan médical, dans la wilaya de Béchar, le projet de la création d’une caravane mobile sanitaire se fait de plus en plus pressant et permettra, dès sa concrétisation, d’entreprendre des actions de consultations et de dépistages, à travers les différentes communes, en chirurgie, ophtalmologie et protection maternelle et infantile (PMI). Il ne va pas sans dire que l’appel reste lancé aux responsables pour un apport financier indispensable pour une telle opération.

Ramdane BEZZA