Gaspillage alimentaire : Crise, dites-vous !

« Ce qui me scandalise ce n’est pas qu’il y ait des riches et des pauvres, c’est surtout le gaspillage », a dit un jour une grande personnalité. Les diverses formes de gaspillage, alimentaires et non alimentaires, sont l'envers de notre société de consommation... aux sens propre et figuré.

L’Algérie risque de connaître des moments très difficiles à cause de la chute du prix du pétrole, lutter contre le gaspillage sous toutes ses formes devient plus que jamais un enjeu majeur pour notre pays.

Toute nourriture destinée à la consommation qui, à un endroit de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée, dégradée, constitue un gaspillage alimentaire. Et Dieu sait que l’Algérien ne compte pas la quantité de denrées alimentaires achetée non consommée et jetée à la poubelle. Il n’y a qu’à voir ces dernières « boulimiques » qui jonchent les entrées des immeubles, ces fruits et légumes jetés aux abords des marchés car non vendus et totalement inconsommables pour confirmer que l’Algérien est un gaspilleur. Fruits, yaourts, viandes, fromages, œufs, pains, légumes, pâtisseries… tout y passe ! Un gaspillage qui a non seulement des conséquences sur le budget des ménages mais qui est aussi un non-sens environnemental. L’aisance financière de ces dernières années et les subventions de l’Etat concernant les produits alimentaires ont développé chez les consommateurs, les producteurs et les vendeurs algériens des habitudes de surconsommation et de gaspillage à outrance.



Des chiffres choquants, voire affolants, relatifs aux aliments jetés à la poubelle



Pour le seul mois du ramadhan 50% de la nourriture finit à la poubelle. Ainsi sur les 10 millions de quintaux de légumes consommés, 50.000 seraient jetés à la poubelle, 120 millions de baguettes de pain seraient gaspillées, sur les 4,1 milliards de baguettes produites durant le mois sacré. Concernant le lait, ce sont 12 millions de litres qui seraient jetés sur les 150 millions de litres achetés, en moyenne, durant ce mois. Ces chiffres sont choquants, voire affolants, quand on sait que désormais l’importation de certains produits alimentaires estimée non « utiles » serait suspendue. Comment faire justement pour que l’Algérien arrête d’abord d’acheter inutile et ensuite cesser de jeter à la poubelle des denrées alimentaire? « Il convient avant tout de redonner son caractère sacré à l’alimentation et apprendre ensuite au consommateur de bien acheter, bien conserver et enfin bien manger pour moins jeter », nous dira M. Zebdi, président de l’Association de protection des consommateurs (APOC). Pour M. Zebdi, lutter contre le gaspillage c’est aussi favoriser les dons avec une volonté de mobiliser tous les acteurs de la chaîne alimentaire, des agriculteurs aux consommateurs en passant par les réseaux de distributions. « Pourquoi ne pas proposer par exemple aux responsables des grandes surfaces de proposer leurs invendus alimentaires à des associations avant de les détruire, une pratique très courante dans les pays européens, pourquoi ne pas offrir aux vendeurs des fruits et légumes l’opportunité de faire du bien en donnants aux familles pauvres de leur quartier les produits non vendus au lieu d’en faire des monticules d’ordures à l’entrée des marchés. Pour ce faire, les mentalités doivent évoluer et pour le commerçant et pour le consommateur algériens. Le premier devrait cesser de ne penser qu’au gain en voulant vendre à tout prix ses produits quitte à les laisser se détériorer pour ensuite les jeter, le consommateur quant à lui devrait apprendre à acheter efficace, utile, économique pour ne pas tomber dans le gaspillage qui influe sur son pouvoir d’achat », dira le président de l’APOC. D’après l’Organisation des Nations Unies, l’Afrique du Nord importe 36 millions de tonnes de céréales par an. Elle perd et en gaspille 16 millions de tonnes. Chez nous se sont 6 millions de baguettes qui se retrouvent à la poubelle chaque jour. Rachid Mechab, directeur de l’entreprise Extranet, chargée du nettoyage des déchets à Alger, avait déclaré au cours du ramadhan 2016 que les Algérois « jettent plus de 1.500 tonnes de pain chaque jour dans les poubelles ». Ce chiffre est d’autant plus alarmant que le taux de gaspillage de la baguette a doublé comparé au mois du ramadan de l’année dernière. Sachant qu’une baguette pèse, en moyenne, 200 grammes, cela représente environ 6 millions de baguettes qui sont destinées à finir dans la benne à ordures.



Un changement de comportement est impératif, voire salutaire



Le mode de consommation frénétique et boulimique qui s’est installé dans la société algérienne provoque flambée des prix, inflation, pénurie, crise… Mobiliser les Algériens pour lutter contre ce gaspillage est impératif, voire salvateur car avec les données actuelles sur le marché pétrolier, « les dépenses des ménages doivent être plus rigoureux, plus rationnel et répondre directement aux vrais besoins de la société algérienne », estiment des experts. La sensibilisation doit par conséquent être plus intelligente et mieux orientée. Ministères, associations et même les mosquées doivent s’y mettre pour guider les citoyens à une rectification des habitudes de consommation et l’adoption de bons réflexes pour lutter contre le gaspillage des aliments.

En s’adressant aux musulmans le Coran met en garde contre l’excès. Il dit dans l’un de ses versets : « Mangez de ces aliments délicieux que Nous vous offrons et évitez tout excès de peur d’encourir Ma colère, car quiconque encourt Ma colère sera perdu sans retour », le message divin est clair.

Farida Larbi