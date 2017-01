Le Coin du copiste : Archéologie et développement

Lors d’une visite d’inspection dans la wilaya de Jijel, dimanche dernier, le ministre de la Culture, M. Azzedine Mihoubi, a une fois de plus insisté sur la préservation des sites archéologiques dont regorge le pays, mais qui sont souvent laissés à l’abandon du fait du manque de suivi sur le terrain par les spécialistes chargés de mettre en place des plans de sauvegarde. Et lorsque les enquêtes et les recherches sont entamées avec l’appui des autorités locales, il arrive souvent que les actions n’aboutissent pas, faute de moyens, ou que –dans le pire des cas— les personnes concernées ne mènent pas sur l’ensemble du territoire des démarches pour la préservation de ces sites qui constituent les témoins matériaux de notre mémoire historique et dont la valeur reste inestimable. Au cours de son déplacement, le premier responsable du département de la culture a mis l’accent sur la nécessité de concrétiser les plans de sauvegarde de ces sites, loin « de toute improvisation qui peut hypothéquer des projets de développement ». Car les deux démarches ne devraient pas empiéter l’une sur l’autre et entraver le bon fonctionnement de ces secteurs différents qui dépendent des travaux entrepris par les ouvriers de chantier. Il a ainsi appelé à trouver des alternatives pour valoriser des pans de l’histoire de l’Algérie inscrite dans ces sites, tout en libérant la voie aux projets de développement, les deux actions aussi importantes l’une que l’autre pouvant parfaitement être complémentaires et poursuivies de manière synchrone. Visitant la région de Choba, le ministre a appelé à accélérer le rythme de travail dans les meilleurs délais pour terminer la délimitation du site romain et noté l’état d’avancement estimé à près de 85% concernant la construction du nouveau siège de la direction de la Culture et du théâtre de Jijel. Enfin et s’agissant du chantier de la bibliothèque de wilaya :

« Le ministre a instruit à l’effet de faire de cette bibliothèque "un espace ouvert et accueillant" et à opter pour des cartes de bibliothèque ciblant les scolarisés des trois paliers pour encourager la lecture avant de donner le coup d’envoi de la bibliothèque mobile devant sillonner les communes de la wilaya ».

L. Graba