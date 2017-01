Tizi-Ouzou : activités ludiques et randonnées

Le programme d’animation qu’a lancé la direction de la Culture de la wilaya de Tizi-Ouzou à l’occasion des vacances scolaires se poursuivra jusqu’à samedi prochain au niveau de la Maison de la Culture Mouloud-Mammeri et de son annexe d’Azazga, à la satisfaction des vacanciers et leurs parents, a annoncé cette direction dans un communiqué. Celle-ci a, durant ces vacances scolaires, concocté, en collaboration avec ses différentes structures, à savoir la maison de la culture Mouloud-Mammeri et son annexe d’Azazga ainsi que le théâtre régional Kateb-Yacine, un riche programme d’animation dédié exclusivement aux enfants. Des ateliers de lecture, de dessins, travaux manuels, des pièces théâtrales pour enfants ainsi que des clowns et magiciens sont entre autres les principales activités proposées par ces différentes structures de la culture aux enfants à l’occasion de leurs vacances scolaires.

Ces activités qui se poursuivront jusqu’à samedi prochain ont suscité un fort engouement des enfants qui viennent accompagnés de leurs parents pour participer à l’une de ces différentes activités et s’inscrire aux divers ateliers mis en place en cette occasion, dont les ateliers de calligraphie, de contes, d’écriture, la main verte, de tifinagh, de travaux manuels… Les enfants ont été aussi conviés à une visite guidée à la nouvelle bibliothèque de lecture publique pour les inciter à aimer la lecture et la recherche de livres. En plus des activités concoctées par la direction de la Culture de Tizi-Ouzou, l’Office des établissements de jeunes de la wilaya (ODEJ) a, lui aussi, mis en place un programme d’animation riche et varié au profit des enfants durant ces vacances scolaires.

Ces activités organisées par les maisons de jeunes rattachées à l’office se résument en des ateliers de lecture, cours de soutien, dessin, projection de dessins animés, travaux manuels, informatique, musique et audiovisuel, pièces théâtrales traitant de la préservation de l’environnement, droits de l’enfants, tabagisme, sécurité routière… plusieurs autres randonnées ont été organisées au profit des enfants à travers des sites historiques, touristiques et cultuels de la wilaya et les wilayas limitrophes, notamment Alger, Bejaia et Bouira. Des enfants ont ainsi pu découvrir les sites panoramiques de la wilaya, comme Talla Guillef, Tikjda, Ath Ergan sis au cœur du parc national du Djurdjura (PND). D’autres sites situés à travers plusieurs localités de la wilaya de Tizi-Ouzou ont été également visités par ces chérubins grâce à la volonté et la mobilisation des responsables de ces maisons de jeunes qui n’ont lésiné sur aucun effort pour satisfaire la curiosité de ces enfants et leur permettre de découvrir les trésors naturels de leur pays.

Bel. Adrar