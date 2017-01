Note de lecture, Un automne au soleil, textes libres de Mouloud Achour : Emouvantes réminiscences...

Les critiques littéraires le disent souvent : « La vie est une ombre qui marche... Quant à l'écriture, que peut-elle faire, sinon en esquisser les fugaces contours ? » D'emblée, le recueil de textes libres de Mouloud Achour nous plonge en pleine mémoire d'enfance, un peu comme s'il s'agissait d'une plongée en apnée dans un univers irréel, qui confine au récit fantastique, tant le souffle du lecteur est retenu jusqu'à la ponctuation finale.

Ici donc la mémoire, avec un grand « M », est certes réactivée par le besoin de marquer une halte. Celui de se ressourcer aussi. Mais, comme il fallait s'y attendre, c'est là une mémoire qui chaque fois s'approche, s'enfuit, s'allume, s'éteint, vague, capricieuse dans ses fulgurants étincellements, où le passé (re)surgit avec une déchirante vivacité lorsque les êtres disparus remontent à la transparente surface du moment. Mémoire qui indéfiniment effraie, console, hante, transporte la sensibilité relancée hors de sa latence, puis plonge la pensée dans les ondes de rétrospection où toute joie enfantine, toute douleur adulte ne sont plus qu'une vision à dessiner, que sensation à transcrire.

Mémoire qui de façon subliminale sonne le glas de l'illusion, puis évoque des mondes impossibles que la poigne de l'Histoire a pulvérisés au-delà des âges. Tout à l'image du village de Tangart (dans Les lendemains passés), berceau d'enfance de l'auteur, mais que sept années d'épreuves coloniales ont fait en sorte qu'il n'y a pas survécu : « On m'a raconté qu'il a suffi de quelques heures d'un déluge de feu et de fer pour réduire en poussière chacune de ses maisons. Il n'en reste quelques traces que dans ma mémoire et elles cesseront d'exister lorsque j'aurai disparu», évoque-t-il non sans une pointe d'amertume. Ou encore, dans un autre texte (C'était mon frère!), la nostalgie toujours aussi « brulante » du « Grand Frère » chahid, sublimé autant par le souvenir que par l'absence ; et dont il est ardemment espéré, par l'auteur du récit, que « la tragique empoignade qui met aux prises la passion et l'Histoire, en voilant l'éclat de la merveilleuse espérance qui a porté mon frère si haut et si loin, ne tue pas en lui tout désir de survivre ».

Ainsi, grâce à la capacité d'évocation de l'auteur et par la magie restauratrice du souvenir enfoui sous la terre, ou estompé par les années de plomb, « avoir été » redevient « être », le temps d'une ligne, d'une page, pour piquer de sa pointe effilée notre conscience peut-être assoupie par les ans, mais assurément non oublieuse car chaque fois ravivée par le traumatisme à jamais lové quelque part, dans un insondable repli de mémoire.

En rassemblant ici une quinzaine de textes d'inégale longueur abordant des centres d'intérêt variables qui composent ce recueil, Mouloud Achour nous convie à des « voyages » qu'on croirait « hors du temps », tant ils nous renvoient à de « lointains passés » villageois, peuplés de souvenirs fugaces dont chacun de nous —pour ce qui le concerne— en son for intérieur, aurait tant, mais

vainement hélas, aimé gardé la prégnante vivacité. La raison en est que le sens d'une œuvre, ou d'un ensemble de textes, ne peut se faire seul ; l'auteur d'un texte basé sur une remémoration, en général, ne produit jamais que des effluves de sens, des formes si l'on veut, et c'est le monde qui les remplit. Or, avec Mouloud Achour, tous les textes qui sont donnés ici sont comme les maillons d'une chaîne de sens ; mais cette chaîne semble flottante.

Qui pourrait la fixer, lui donner un signifié sûr? Le temps peut-être : rassembler des textes dans un livre nouveau, c'est, pour ainsi dire, vouloir interroger une fois de plus le temps, le solliciter de donner sa réponse aux fragments qui viennent du passé pour nous hanter dans notre présent. Mais le temps est double, temps de l'écriture et temps de la mémoire, et cette duplicité appelle à son tour un sens suivant : le temps lui-même est une forme d'écriture pour l'écrivain en ce que celle-ci tente de justifier un certain itinéraire de son époque ou de lui-même, lui donner l'allure d'un destin intelligible,

Avec Un automne au soleil, Mouloud Achour voudrait peut-être bien s'expliquer sur le temps et l'existence qui les ont produits, mais il ne le peut : il semble trop craindre, en effet, que le rétrospectif ne soit jamais qu'une catégorie de mauvaise foi. Car écrire ne peut aller sans se taire ; écrire, c'est, d'une certaine façon, se faire « silencieux comme un mort », devenir l'homme à qui est refusée « la dernière réplique» ; écrire, c'est offrir dès le premier moment cette dernière réplique à l'autre.

Le présent recueil de textes libres étant en quelque sorte le prolongement thématique des volumes précédents dont : Le vent du nord, Juste derrière l'horizon, Le retour au silence et Les dernières vendanges, il est aisé d'observer que, par une narration réduite à l 'essentiel, Un automne au soleil se propose d'être le discret miroir d'une vie d'homme, perçue à la lueur de réminiscences, quand les significations revêtent l'aspect de symboles et que les images fixent la fuite de durées.

C'est pourquoi, pour reprendre un extrait du texte de quatrième de couverture, « l'observation, l'émotion la réflexion sont investies dans une matière qui appartient tantôt à l'actualité, tantôt à l'histoire récente, parfois à la pure fiction. Nouvelles, récits trouvent ainsi place dans le genre informel du « texte libre » qui n'exclut ni l'effort de rigueur rédactionnelle ni l'ambition de divertir ». Et, pour tout dire, le devoir de ne pas oublier. Ce à quoi Mouloud Achour nous a toujours habitués, tant à travers son statut de journaliste hier que d'écrivain aujourd'hui.

Kamel Bouslama



Un automne au soleil, textes libres de Mouloud Achour, Casbah-Editions, Alger 2016, 232 pages

------------/////////////////

Bio-express

Né à Tamazirt, (Larba Nath Iraten) en 1944, Mouloud Achour s'est d'abord consacré à l'enseignement, après des études de droit à l'Université d'Alger interrompues au bout de deux années. Diplômé de l'Ecole Supérieure (Lettres françaises), il s’est ensuite engagé dans une carrière journalistique qui a occupé l'essentiel de sa vie professionnelle. Bref passage dans la haute administration puis à la direction de la rédaction de journaux nationaux, il s'occupe aujourd'hui d'édition.