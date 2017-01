Sénégal : Le championnat national à l'arrêt pendant la CAN-2017

La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) va observer une trêve pendant la Coupe d'Afrique des nations CAN-2017 au Gabon (14 janvier-5 février), rapporte le site spécialisé Galsenfoot. La trêve débutera juste après le déroulement de la 10e journée des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 prévue les 7 et 8 janvier, précise la même source. A la CAN-2017, le Sénégal évoluera dans le groupe B, domicilié à Franceville, en compagnie de l'Algérie, de la Tunisie et du Zimbabwe. Le sélectionneur des "Lions", Aliou Cissé, a dévoilé vendredi dernier la liste des 23 joueurs retenus pour la CAN-2017 dont 22 évoluant à l'étranger. Les Sénégalais entameront la compétition le 15 janvier face à la Tunisie avant de donner la réplique au Zimbabwe le 19 janvier puis à l'Algérie le 23 janvier.