Dans la lucarne : La surenchère , moyen de dissuasion

Dans notre championnat national, il y a lieu de mettre en exergue le fait qu'on ne sait plus comment dénicher les jeunes talents qui peuvent faire les beaux jours de n'importe quel club. Les clubs ne disposent plus de spécialistes qui servent de recruteurs ou bien, si l'on veut, de conseillers en matière de recrutement. Qu'on le veuille ou pas, le recrutement se fait presque d'une façon aléatoire voire au "pif" du fait que c'est le président, généralement, qui s'occupe exclusivement de ce volet du fait que c'est lui qui paie. D'ailleurs, les négociations qui se font entre le président, l'agent du joueur, et parfois le joueur lui-même, se déroulent pratiquement à huis clos. C'est-à-dire que les autres dirigeants du club ignorent totalement ce qui s'est passé entre le président et l'agent du joueur «ciblé». Avant dans les années 60, 70 et même 80, les clubs utilisaient quelques connaisseurs du football qui suivaient le football de la division d'honneur jusqu'à la division1. Par conséquent, ils avaient par «ouïe dire» une information complète sur chaque joueur aussi bien évoluant en division d'honneur que dans les divisions supérieures. Leur grande connaissance était très utiles pour de grands clubs comme le CRB, le MCA, l'USMA, la JSK, le MCO et autres. Pour le CRB, à titre d'exemple, le regretté Djenidi, qui nous a quittés il y a de cela cinq années (que Dieu ait son âme), était une encyclopédie pour le CRB qui était dominateur du football algérien dans les années 60/70. Djenidi avait des informations exhaustives sur chaque joueur et par conséquent, il ne pouvait pas se tromper dans ses choix. De plus, il avait joué avec le CRB. On peut aussi ajouter le nom de Zine qui nous a quittés lui aussi. Il était un peu le recruteur de l'équipe de la DNCP/ANP. A l'époque, la grande majorité avaient des amoureux du club qui leur servaient de recruteurs. On n'a pas été témoins en ce temps là de situations ou des équipes se sont « gourées » quant aux joueurs qu'ils recrutent. Aujourd'hui, on a l'impression qu’ils le font sans aucune précaution au préalable. On fait venir un nombre important de joueurs qui ne joueront jamais. Outre cela, des clubs qui font partie des ténors commettent quelques erreurs du fait qu'ils sollicitent un joueur considéré, à priori, comme un véritable espoir, surtout dans le poste d'attaquant. Comme les bons joueurs, à ce poste, ne courent plus les rues, le même joueur est convoité par plusieurs clubs en même temps. C'est un peu le cas de l'attaquant de l'OMédéa, le nouveau promu, Hamia. C'est vrai que ce joueur, qui a «éclaté» à Médéa est le deuxième buteur de la phase aller avec 6 buts. Tout le monde voudrait l'avoir au niveau de son compartiment offensif. Ce qui est nouveau dans notre championnat, c'est que le joueur se laisse aller au jeu de la surenchère. En effet, «j'opterai pour le club qui peut ramener ma lettre de libération». La JSK lui avait fait en premier une offre. Un autre club rapplique pour renchérir. Ce qui dissuade le club ayant fait la première offre. D'autres clubs comme le MCA, la JS Saouraa... peuvent s'adjoindre à la course en vue de renchérir à leur tour. En fin du compte, il atterrit au CRB. La morale de ce jeu, c'est que l'argent est derrière toute transaction. Malheureusement, on choisit à la fin le plus offrant. Celui qui met le paquet «écorchant» d'une certaine façon la morale sportive; Finalement, nos clubs paient «cash» leur absence de formation. Ce qui les laisse à la merci du marché des transferts lors du mercato aussi bien estival qu'hivernal. Tant pis pour eux !

Hamid Gharbi