Côte d'Ivoire : Près de 6M EUR pour la sélection nationale

L'Etat ivoirien a octroyé un budget d'un peu moins de six millions d'euros (3,9 Mds de francs CFA) pour la sélection nationale en vue de la CAN-2017 dont elle est la tenante du titre, a-t-on appris lundi de source officielle. La subvention servira "pour la préparation et la participation" des Éléphants à la compétition prévue du 14 janvier au 5 février au Gabon.

Il s'agit d'une augmentation de plus de 600.000 euros (400 M de francs CFA) par rapport à 2015. Les coéquipiers du défenseur de Manchester United Eric Bailly ont entamé lundi un stage de préparation à Abou Dhabi, ponctué par deux matches amicaux, le 8 janvier contre la Suède et le 11 janvier face à l'Ouganda.