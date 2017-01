Ghana : Une pré-liste de 26 joueurs dévoilée

La Fédération ghanéenne de football a publié lundi une pré-liste de 26 joueurs en prévision de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2017) prévue au Gabon du 14 janvier au 5 février. Les principaux cadres sont bien présents, les frères André et Jordan Ayew, Asamoah Gyan, Mubara Wakaso, John Boye, Jonathan Mensah et Chistian Atsu le meilleur joueur de la CAN-2015.

De nouveaux visages figurent également sur la liste, notamment Ebenezer Ofori (AIK Stockholm/SWE) et Joseph Larweh Attamah (Basaksehir/TUR). Les Black Stars ont entamé lundi un stage de préparation à Al Aïn (Emirats arabes unis). Ils rejoindront le Gabon le 13 janvier. Le Ghana, finaliste en 2015 évoluera dans le groupe D avec l'Egypte, le Mali et l'Ouganda.

La liste des 26 Ghanéens :

Gardiens de buts : Razak Braimah (Cordoba/ESP), Adam Kwarasey (Rosenborg/NOR), Richard Ofori (Wa All Stars/GHA)

Défenseurs : Harrison Afful (Columbus Crew/USA), Andy Yiadom (Barnsley/ENG), Baba Rahman (Schalke 04/GER), Frank Acheampong (Anderlecht/BEL), John Boye (Sivasspor/TUR), Jonathan Mensah (Anzhi/RUS), Daniel Amartey (Leicester City/ENG), Edwin Gyimah (Orlando Pirates/RSA)

Milieux : Emmanuel Agyemang-Badu (Udinese/ITA), Afriyie Acquah (Torino/ITA), Thomas Partey (Atletico Madrid/ESP), Mubarak Wakaso (Panathinaikos/GRE), Christian Atsu (Newcastle/ENG), Ebenezer Ofori (AIK Stockholm/SWE), Samuel Tetteh (Leifering/AUT), Joseph Larweh Attamah (Basaksehir/TUR)

Attaquants : Asamoah Gyan (Al Ahli/UAE), Jordan Ayew (Aston Villa/ENG), Abdul-Majeed Waris (Lorient/FRA), André Ayew (West Ham/ENG), Ebenezer Assifuah (Sion/SUI), Bernard Tekpetey (Schalke 04/GER), Raphael Dwamena (Austria Lustenau/AUT).