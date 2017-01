Equipe nationale : Début du stage de Sidi-Moussa avec 19 joueurs

Rentrée des classes, lundi, de l'EN à Sidi-Moussa. Comme prévu, le stage de l'équipe Nationale qui rentre dans le cadre de la préparation de la CAN-2017 a débuté officiellement ce lundi avec l'arrivée de la plupart des joueurs convoqués.

En effet, dix-neuf sur les vingt-trois joueurs convoqués pour la CAN ont répondu présents ce lundi. Des joueurs sont même arrivés vingt-quatre heures à l'avance à l'instar de Hicham Belkaroui, Mokhtar Belkhiter et Baghdad Bounedjah.

Il ne manque à l'appel que quatre joueurs, en l'occurrence Riyad Mahrez, Islam Slimani, Adlène Guedioura et Yacine Brahimi, retenus par leur club. Ils devraient arriver, annonce la FAF, ce mercredi, voire jeudi au plus tard.

Un entraînement a été programmé, lundi, à 17h pour les joueurs qui étaient déjà présents, les autres se sont entraînés en salle. Il est utile de préciser que Madjid Bougherra, qui vient d'intégrer le staff technique de l'EN en tant que coordinateur, voire relais des joueurs auprès de l'entraîneur, s'est entraîné avec les joueurs, et a dû sans doute éprouvé du plaisir à se retremper dans l'ambiance de l'équipe Nationale dont il a pris la retraite après le Mondial-2014.

L'équipe nationale jouera, le 7 janvier prochain un premier match de préparation face à la Mauritanie au stade Mustapha-Tchaker de Blida. Sur le principe, George Leekens alignera une équipe bis, composée sans aucun doute d'un mélange de titulaires et de remplaçants. Il faudra, en principe, attendre le match du 10 janvier pour voir jouer l'équipe censée disputer les matches de la CAN.

Tout porte à croire que George Leekens se dirige vers un schéma tactique articulé autour d'un 3-4-3. Le fait qu'il ait retenu neuf défenseurs laisse envisager en effet une telle option, même s'il va sans doute essayer d'autres combinaisons avant de trancher. Il sera aussi question lors de ce stage de dégager un capitaine d'équipe, sachant que le capitaine habituel, Carl Medjani et son vice-capitaine, Sofiane Feghouli, ne sont pas convoqués. Selon toute vraisemblance, le capitaine sera dégagé des leaders naturels du groupe, c'est-à-dire Yacine Brahimi, Faouzi Ghoulam, Islam Slimani ou encore Aïssa Mandi.

Amar Benrabah

9 joueurs du cru parmi les 23, le football local réhabilité

Neuf joueurs formés dans différents clubs algériens figurent sur la liste finale des 23 éléments de la sélection algérienne de football en prévision de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2017, une première depuis plusieurs tournois, synonyme d'un début de réhabilitation du joueur local très critiqué ces dernières années. Les deux gardiens de but Malik Asselah (JS Kabylie) et Chemseddine Rahmani (MO Béjaïa), les défenseurs Rabie Meftah (USM Alger), Mokhtar Belkhiter (Club Africain de Tunis), Ramy Bensebaïni (Rennes, France) et Hichem Belkaroui (ES Tunis), ainsi que les attaquants Hilal Soudani (Dinamo Zagreb, Croatie), Islam Slimani (Leicester City, Angleterre) et Baghdad Bounedjah (Al-Sadd, Qatar), sont tous des produits du football national. En constituant plus d'un tiers de l'effectif appelé à défendre les couleurs nationales lors de la CAN prévue au Gabon (14 janvier - 5 février), ces neuf éléments retenus par l'entraîneur national, Georges Leekens, rendent espoir aux joueurs du cru, longtemps découragés par les "attitudes" des différents sélectionneurs qui se sont succédé à la barre technique des Verts et qui misaient très souvent sur ceux formés dans les écoles européennes, estiment les observateurs.

Outre ces neuf joueurs, un dixième évoluant dans le championnat algérien, en l'occurrence Mohamed Benyahia (USM Alger), est lui aussi concerné par la CAN. Mais ce défenseur central a été formé en France où il a évolué notamment à Nîmes. Il est d'ailleurs à sa deuxième saison en Algérie, après avoir porté lors de l'exercice dernier, les couleurs du MC Oran.