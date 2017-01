Basket : LeBron James sauve les Cavaliers face aux Pelicans

LeBron James a sauvé le Cavaliers de Cleveland grâce à ses 26 points lundi, offrant une maigre victoire à domicile (90-82) aux champions NBA en titre face aux Pelicans de la Nouvelle Orléans. Les "Cavs", touchés par les blessures et bien peu efficaces au tir (37,8%, une de leurs pires soirées cette saison), se sont finalement sortis du piège grâce à "King" James et aux 14 points de Channing Frye. Après avoir été menés de dix points au troisième quart-temps. Symbole de cette efficacité en berne: les 12 points seulement de Kevin Love, soit 5 tirs réussis sur 19 dans le jeu courant, avec un zéro sur sept à trois points. Officiellement malade, il a quitté ses partenaires au 4e quart temps pour rentrer au vestiaire. Sauvés par James, auteur en prime de sept rebonds et six passes décisives, les Cavaliers étaient encore privés lundi de Kyrie Irving, toujours touché aux adducteurs.