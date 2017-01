ESS : A pied d’oeuvre à Alicante

L'ES Sétif (ligue 1 professionnelle de football) se trouve depuis lundi dans la ville espagnole d'Alicante pour un stage de préparation de la phase retour avec une délégation de 32 membres dont 19 joueurs, apprend-on de la direction du club. Conduite par le directeur administratif, Rachid Djeroudi, la délégation a quitté le matin la ville de Sétif pour ce stage de dix jours s'étalant du 2 au 12 janvier, selon la même source.

La même source a expliqué la présence de seulement 19 joueurs par la non-régularisation des documents administratifs du défenseur Mohamed Bouchar, de l’attaquant Abdelhakim Amokrane et du nouveau recru Sofiane Bouteba ainsi que l’intention de libérer le 3e gardien Omar Saâdoun ainsi que Hamza Boulemdaïs (attaquant), Farès Hachi (défenseur) et Issam Baouz (milieu de terrain). L'administration du club sétifien a indiqué que l’attaquant du MO Bejaia l’Algéro-tchadien Morgan Betorangal rejoindra l’ESS à Alicante après la résiliation de son contrat avec son ancien club.

Durant son stage dirigé par son nouveau entraîneur Kheiredine Madhoui assisté par Malik Zorgane, l’ESS affrontera le 7 janvier en match amical Wolfsbourg un club allemand du Bundesliga et le 10 janvier un club ibérique de troisième division, conclut la même source.