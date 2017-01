La Ligue 1 plus prolifique que la Ligue 2

Avec un total de 242 buts marqués pendant la phase aller, le championnat de Ligue 1 Mobilis de football a été plus prolifique que son cadet (Ligue 2), qui lui n'a enregistré que 218 buts en 15 journées, représentant la première partie de saison. La 5e journée de Ligue 1 Mobilis a été la plus riche en buts, avec un total de 22 réalisations sur l'ensemble des terrains, tandis que la première journée a été la moins prolifique, avec 11 buts seulement. Vingt-deux buts, c'est aussi le seuil le plus élevé atteint par le championnat de Ligue 2 Mobilis. C'était lors de la 6e journée, alors que la 4e a été la moins prolifique, avec six buts marqués seulement. Avec un ratio de sept buts, c'est l'attaquant du MO Béjaïa Ahmed Messaadia qui caracole en tête du classement des meilleurs buteurs de la Ligue 1 Mobilis, alors que dans le palier inférieur, c'est le Paciste Zakaria Naïdji qui mène le bal, avec 10 réalisations.