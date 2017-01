Amical, Club Africain - Paris Saint-Germain : Les Tunisiens sans quatre titulaires

Le Club Africain sera privé de quatre titulaires lors de son match amical contre le Paris Saint-Germain, prévu mercredi au stade Radès de Tunis, ont rapporté lundi des médias locaux. Il s'agit des internationaux Farouk Ben Mustapha, Billel Iffa, Ahmed Khalil et Abdelkader Oueslati actuellement en regroupement avec la sélection tunisienne de football, expliquent les médias. Six joueurs du Club Africain ont été convoqués en équipe nationale mais seuls ces quatre éléments ont été maintenus dans le groupe. Oussama Haddadi et Saber Khalifa, quant à eux, ont reçu l'autorisation de réintégrer leur équipe et seront donc présents aujourd’hui contre le PSG. De son côté, la sélection tunisienne est en regroupement pour préparer son match amical contre l'Ouganda, prévu également aujourd’hui.