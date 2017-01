MO Béjaia : Retenus en sélections nationales, quatre joueurs rateront le début de la phase retour

Le MO Béjaia (Ligue 1 algérienne de football) sera privé de quatre joueurs clés, retenus avec les différentes sélections nationales, lors des premiers matchs de la phase retour du championnat dont la 16e journée est fixée au week-end du 13 et 14 janvier. Le gardien de but Chamseddine Rahmani est retenu dans la liste des 23 joueurs pour la Coupe d'Afrique des nations CAN-2017 au Gabon (14 janvier-5 février), tandis que les deux attaquants Faouzi Yaya et Abdelfatah Belkacemi, ainsi que le défenseur Sofiane Khadir font partie de la sélection militaire devant prendre part au championnat du monde prévu à Oman du 16 au 29 janvier. Par ailleurs, la direction de la lanterne rouge du championnat aurait jeté son dévolu sur l'entraîneur Mohamed Henkouche pour succéder à Youcef Bouzidi, parti à l'ASO Chlef (Ligue 2/Algérie).