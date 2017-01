TAJ : Pas de recours aux alliances

«Le parti Tajamoue Amal El-Jazaïr (TAJ) participera aux élections législatives de 2017 avec ses propres listes sans recourir aux alliances avec d'autres partis», tels sont les propos tenus, hier, par son président, Amar Ghoul. S'exprimant au cours d'une conférence de presse, Ghoul a indiqué que son parti a décidé de participer aux prochaines législatives avec ses propres listes excluant toute forme d'alliance avec d'autres partis.

M. Ghoul a qualifié ces échéances «d'étape décisive et charnière», appelant les formations politiques à une participation active en présentant des programmes et des propositions servant l'intérêt du pays.

Dans ce contexte, il a estimé que les prochaines élections législatives et locales, prévues en 2017, constituent une «étape solide et importante» dans l’exercice démocratique en Algérie, avant de souligner que son parti compte participer en force à ces grands rendez-vous politiques, affirmant que sa formation va jouer un «rôle leader» dans les futures échéances. «TAJ, avec ses bureaux politiques à travers les 48 wilayas, est prêt à la bataille».

Poursuivant son allocution, Amar Ghoul n’a pas manqué d’accorder les trois quarts de son discours en faveur de la jeunesse, affirmant que la place des jeunes est grandiose dans la vision du parti, en assurant que depuis sa création, celui-ci a toujours donné une grande importance aux jeunes. «Le parti Taj est le seul parti qui donne de l’importance aux jeunes, pour preuve nous œuvrons à 80% sur les jeunes dans les échéances prochaines», a-t-il soutenu.

M. Ghoul explique d’ailleurs que TAJ est un parti de l'État et du peuple en même temps. «C'est un parti qui travaille pour être le fédérateur de toutes les énergies nationales, pour consolider les institutions de l'État, renforcer les fondements de l'État, pour en faire un État fort, moderne et pérenne. Parce qu'un pouvoir ou un système politique peuvent changer, mais l'État doit être constant et stable», a-t-il dit.

Devant un parterre de jeunes adhérents du parti et de gens de la presse, il a lancé un appel à tous les acteurs de la classe politique et de la société civile pour entamer une action conjointe en vue de créer une charte d’éthique nationale et de déontologie ayant pour but d’élever le niveau des débats politiques et sociaux dans les affrontements médiatiques

Il a précisé que les débats politiques entre les partis du pouvoir et ceux de l’opposition doivent se dérouler dans la dignité et le respect mutuel. Or, ce n’est pas le cas aujourd’hui, le niveau des débats politiques ayant atteint un bas niveau.

Dans ce contexte, le président de TAJ a appelé l'opposition à «bannir la culture de l'injure et de l'offense en vue de préserver la sécurité et la stabilité du pays», soulignant que «l'Algérie a actuellement besoin de tous ses enfants pour poursuivre une pratique politique saine qui serve les intérêts suprêmes du pays».

Il a insisté sur l'impératif de «faire face à toutes les tentatives visant à ternir l'image de l'Algérie, en brandissant l'espoir et en poursuivant l'action pour réaliser un développement au service des générations montantes».

Dans le même ordre d’idées, il a indiqué que «TAJ aspire à réunir toutes les forces vives du pays, et appelle tout un chacun à œuvrer dans le cadre de l'unité pour contrecarrer les idées subversives visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du pays».

Évoquant l’actualité économique, le président de TAJ a souligné que son parti salue la décision du gouvernement d'établir le projet de la loi des finances 2017 sur la base d'un baril de pétrole à 50 dollars, en ce sens qu'il permettra, a-t-il dit, de «mieux maîtriser les grands équilibres financiers et de faire face au déficit en préservant les transferts sociaux».

Sarah A. Benali Cherif