FRONT EL-MOUSTAKBAL : L’unité du peuple un impératif

Le président du parti Front El-Moustakbal (FM), Abdelaziz Belaïd, a affirmé samedi dernier à Biskra que l’unité du peuple constitue un «impératif pour la stabilité du pays». Dans un regroupement organisé par le bureau de wilaya du parti, à la salle de cinéma Zaâtcha, à l’occasion du 38e anniversaire de la mort du président Houari Boumediene, le président du FM a estimé que «l’unité du peuple, qui est la responsabilité de tous, fait régner la paix dans le pays et en consolide sa position parmi les autres nations». «Notre programme se propose de constituer une troisième voie qui rassemble tout ce qui est positif chez l’opposition et le pouvoir et nous aspirons à développer l’Algérie et la transformer en pays puissant par les bras de tous ses hommes et ses femmes», a plaidé le président du FM. Le Front El-Moustakbal porte un projet intégré pour «construire un avenir prospère plein de nouveaux espoirs où les jeunes développeront leur confiance en eux-mêmes», a ajouté M. Belaïd, qui a noté que son parti a pour fondement les valeurs morales et le respect de la dignité humaine et porte un programme économique, social et culturel axé autour de la justice, l’éducation et la santé. APS