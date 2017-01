FAN : Consolider l’unité nationale

Le président du Front de l’Algérie nouvelle (FAN), Djamel Benabdeslam, a plaidé, samedi dernier à Constantine, pour la «naissance d’une élite politique structurée pour consolider l’unité nationale». S’exprimant au cours d’un meeting animé à la maison de jeunes Ahmed-Saâdi, le président du FAN a appelé à ériger «un front solide à l’image de celui qui avait libéré le pays, et conforté par une vision stratégique pour protéger l’Algérie contre tout danger». «Ce nouveau modèle politique doit être puisé des références algériennes avec toutes leurs dimensions identitaires et historiques», a expliqué M. Benabdeslam, qui a appelé à s’inspirer de la guerre de Libération nationale qui continue de constituer, a-t-il affirmé, «un repère pour tous les peuples du monde». Saluant les performances réalisées par la diplomatie algérienne à l’échelle continentale et internationale, le président du FAN a indiqué que l’objectif de son parti était de participer à l’édification «d’une Algérie épanouie et développée». M. Benabdeslam qui s’est longuement étalé sur l’histoire de Constantine, et le parcours de ses hommes, Benbadis et Malek Benabi notamment, a estimé que la scène politique avait besoin de récupérer la dimension culturelle du pays pour «un redémarrage sûr et réussi». APS