MSP : Favoriser une économie productive

Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrazak Mokri, a appelé, samedi dernier à Alger, à faire en sorte que les prochaines élections législatives soient «honnêtes» et «transparentes» pour opérer le changement. Intervenant lors de la rencontre annuelle des structures du bureau de wilaya du MSP, M. Mokri a précisé que «la tenue d'élections législatives honnêtes, libres et transparentes et la formation d'un gouvernement consensuel favoriseront une économie productive permettant de sortir de la crise que traverse le pays en moins de dix ans». Le consensus politique entre les différents partis est nécessaire pour sortir de la crise, renforcer l'État de droit et réaliser le développement national, a soutenu le premier responsable du MSP. Après avoir souligné que l'austérité concernait tout le monde, sans exception, il a affirmé que le MSP «est en mesure de mener les Algériens dans la revendication pacifique de leurs droits par le changement et la réforme». Dressant le bilan de 2016, le président du MSP a estimé que l'année qui touche à sa fin avait été marquée par «l'absence de consensus politique et le monopole de la pensée unique», qui sont, selon lui, à l'origine de «l'incapacité d'analyse prospective». APS