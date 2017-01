Préserver la sécurité face aux menaces terroristes : Le défi premier en 2017

Le défi premier et majeur en 2017 pour l’Algérie sera de préserver sa sécurité et sa stabilité face aux menaces terroristes, a affirmé, hier, le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui. Répondant aux questions de journalistes en marge de l’inauguration du siège de la daïra de Héliopolis, dans le cadre de sa visite dans la wilaya, le ministre a indiqué que «les menaces terroristes existent au regard de la situation qui prévaut dans certains pays voisins».

Soulignant que tous les pays font face à la menace terroriste, M. Bedoui a indiqué qu’il était nécessaire de dire la vérité, conformément aux orientations du Président de la République Abdelaziz Bouteflika.

Le ministre a relevé que durant 2016, des quantités considérables d’armes et de munitions de guerre ont été saisies et plusieurs dizaines de terroristes ont été éliminés grâce aux efforts et à la vigilance des services de sécurité à leur tête l’Armée nationale populaire (ANP).

La menace sur la sécurité et terroriste existe mais la détermination du gouvernement et des institutions constitutionnelles et sécuritaires est «plus forte que cette menace», a assuré le ministre. Ces menaces, a ajouté M. Bedoui, s’accompagnent de la volonté de semer la désunion parmi les Algériens d’où le défi «plus grand», a-t-il dit, de la prise de conscience par le citoyen algérien qui a fait preuve durant les années passées d'un sens élevé d’engagement et de responsabilité. «L’Algérie qui s’apprête à organiser des élections législatives et locales durant cette année a besoin de sécurité et de stabilité pour mettre en place les conditions nécessaires à la réussite de ces rendez-vous», a ajouté M. Bedoui.

Le ministre a invité les partis politiques à bien choisir leurs candidats qui auront, à leur tour, à convaincre les citoyens de participer massivement au vote, assurant que l’administration «n’a rien à voir avec le taux de participation aux élections comme voudraient le faire croire certaines parties».

M. Bedoui a entamé sa visite, de deux jours, dans cette wilaya par l’inauguration du siège de la daïra de Héliopolis et le centre médicosocial des fonctionnaires et travailleurs des collectivités locales réalisé en 2016, sur budget de la wilaya. (APS)