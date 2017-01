Laghouat : 700 logements publics locatifs pour la daïra de Gueltat Sidi Saâd

La daïra de Gueltat Sidi Sâad s’est vue accorder, au titre de différents programmes de développement ces dernières années, 678 logements de type public locatif (LPL), a-t-on appris lundi des responsables de cette collectivité. Parmi cette tranche retenue au profit des communes du chef-lieu de Gueltat Sidi Saâd, El-Beida et Ain Sidi-Ali, 473 unités sont en cours de réalisation, 125 unités déjà attribuées à leurs bénéficiaires et 80 autres à lancer prochainement en chantier, a-t-on précisé.

La commune de Gueltat Sidi-Saâd s’est taillée la part du lion avec 380 unités LPL (100 attribués et 268 en cours de réalisation), selon la même source qui fait état pour la commune d’El-Beida de 198 logements (18 réceptionnés et le reste en cours de réalisation ou en voie de lancement en chantier).

La commune d’Ain Sidi-Ali a bénéficié de 100 unités LPL, dont seules sept unités ont été livrées et le reste en cours de réalisation.

La wilaya de Laghouat a bénéficié au titre du dernier programme quinquennal de développement d’un programme de 16.400 logements publics locatifs, dont 8.092 unités en cours de réalisation à travers ses différentes communes. Ces chantiers enregistrent des taux d’avancement de près de 46%, dont 2.252 unités à un taux d’avancement de 60%, 3.656 autres à un taux oscillant entre 30% et 60% et le reste ne dépassant pas les 30% d’avancement, selon les services de la wilaya. (APS)