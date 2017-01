Bordj Bou-Arréridj : 130 unités attribuées à Tixter

130 familles de la commune de Tixter ont accueilli l’année 2017 avec beaucoup de bonheur . Elles ont reçu les clés de leurs nouveaux appartements.

Ces familles qui ont bénéficié de logements sociaux locatifs ont dû attendre près d’une année la fin des travaux d’aménagement extérieur de leur cité. Ce qui leur permettra de vivre décemment mais aussi de bénéficier d’un cadre de vie agréable.

La cérémonie de remise des clés et des arrêtés d’attribution qui a eu lieu hier a été marquée par la présence des responsables de la localité et des représentants de l’OPGI. Par ailleurs, une centaine d’autres familles recevront également leurs clés dans un délai d’un mois dans cette commune située à l’est de Bordj Bou-Arréridj. Notons que l’APC de Tixter qui dépend de la daira de Ras El Oued a eu droit à 200 logements sociaux locatifs supplémentaires. Réceptionnés, ces logements ont été notifiés à la commission de cette dernière pour leur distribution. Tous ces programmes offrent la possibilité d’atténuer la crise de logement dans cette commune, appelée à devenir un pôle économique avec l’implantation en son sein du port sec. Rappelons que la commune a bénéficié également d’une double voie reliant la RN 103 qui la traverse à la RN 5 et à l’autoroute est-ouest.

F. D.