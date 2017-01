Stockage, stations services, Transport par canalisations : Les grands chantiers de Naftal

Ambitieux ! C’est ainsi que le PDG de Naftal qualifie le plan de développement 2030, qui est sur le point d’être lancé par son entreprise et dont l’enveloppe financière s’élève à plus de 564 milliards de DA, soit plus de 6 milliards de dollars.

«C’est le fruit d’un long processus commencé par l’élaboration d’un questionnaire diffusé en interne, portant sur des volets divers ayant un lien direct avec les activités de l’entreprise», a-t-il indiqué lors d’une conférence de presse organisée hier, à Alger. Hocine Rizou soutient à cet effet que Naftal possède un potentiel « avéré » à travers l’expertise et la compétence de son collectif ainsi que les infrastructures dont elle dispose, et tient à rappeler que ce projet de développement s’inscrit en « droite ligne » du plan de développement du groupe qui s’est tracé comme objectif majeur la « pérennité » de l’entreprise, la « consolidation » des créneaux

« pourvoyeurs » de gains et de richesse, la

« recherche » de la performance « continue» et de la « compétitivité », « l’amélioration » de la productivité et enfin la « modernisation» tous azimuts des modes de gestion et des systèmes d’information.

Il est question également de rendre Naftal plus « performante » dans son domaine, de « consolider » ses parts de marché et de la hisser au rang des « majors » de la distribution des produits pétroliers.

« Ceci nécessite bien entendu des investissements conséquents, qui se feront d’une manière rationnelle et soigneusement planifié. La réalisation de cet ambitieux projet constitue un défi majeur », a-t-il estimé en présence notamment du PDG du groupe Sonatrach, Amine Mazouzi.

En termes de priorités, Naftal a opté pour des créneaux « rentables » qui répondent à des besoins stratégiques. Il s’agit de l’augmentation de la capacité de stockage, le développement du transport par canalisation et le développement du réseau des stations-service.

Pour le premier chantier qui coûtera 152 milliards de DA, le but est de porter les capacités de stockage à 30 jours d’autonomie pour les carburants contre 10 jours actuellement, soit un volume de 2,1 millions m3 à l'horizon 2020, et 12 jours pour les GPL en période hivernale.



Porter à 30 jours les capacités de stockage du carburant



Pour ce faire, neuf projets sont en cours de réalisation (Alger, Khroub, Bejaia, Souk Ahras, Annaba, Sidi Bel Abbes, Adrar, Tindouf, Tamanrasset) représentant un volume de 415.000 m3 d’augmentation de capacités de stockage, soit plus de 50% des capacités de stockage actuelles.

Aussi, 10 autres projets, dont les études et les DAO sont en cours, seront lancés début de l’année 2017 (El Eulma, M’sila, BBA, Tizi-Ouzou, Chlef, Bouira, Relizane, Bechar, Touggourt et El Oued) représentant 292.000 m3, ramenant les capacités de stockage globales à 1,5 million m3, doublant ainsi l’autonomie de stockage à 22 jours. Avec le reste des projets à lancer, les capacités de stockage des carburants atteindront à l’horizon 2020 une autonomie de 30 jours.

La deuxième priorité est liée au développement du transport par canalisation via la réalisation et la rénovation. Naftal compte l’augmenter à 70% pour un montant de 102 milliards de DA, ce qui permettra à l’entreprise d’engranger des gains substantiels en réduisant les coûts.



Tout pour augmenter de 70% le transport par canalisation



Ainsi, donc, et pour sécuriser l’approvisionnement du marché national en carburants, d’améliorer le système de distribution, de parfaire les performances HSE (réduction des GES, baisse des risques d’accidents routiers), de supprimer le transport par cabotage et enfin de réduire le recours au transport par route, générateur de surcoûts, des projets de canalisations ont été lancés dont notamment le dédoublement de la canalisation Skikda-Khroub sur 05 km, la canalisation Khroub-El Eulma sur 103 km.



GPL : 1.000 points de vente d’ici 2030



D’autres canalisations carburants ont été lancées (études de tracés) au cours du 4e trimestre de 2016, représentant 345 km, destinés à l’interconnexion des anciens et nouveaux dépôts de stockage. Il s’agit des canalisations El Eulma-Bordj Bou-Arreridj, Bordj Bou-Arreridj-Bouira et Bouira-Alger.

Pour le GPL, le gaz du pétrole liquéfié, Naftal enregistre, selon son PDG, de belles performances, dans la mesure où elle a enregistré en 2016 une croissance moyenne de 20% et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Par ailleurs, il est prévu à l’occasion de ce plan de développement à l’horizon 2030, de réaliser 1.000 points de vente GPLc au niveau des stations-service, en plus des 610 stations déjà existantes, soit 72% de stations-service équipées en GPLc contre 28% actuellement et de construire 31 centres de conversion GPLc, en plus des 30 centres déjà existants (capacités de conversion: 10.000 véhicules/an), qui vont permettre la conversion par Naftal de 26.500 véhicules/an en 2017.

Aussi, un projet de réalisation d'une unité de fabrication de Kits GPL carburants en partenariat est programmé, tout comme d’ailleurs la réalisation de deux nouveaux centres emplisseurs, à El Oued et à Bordj Menaïel (Boumerdès) et la réhabilitation, la modernisation et la rénovation de ceux existants déjà avec en point de mire la mise en conformité de leurs installations. L’autre priorité de Naftal dans ce plan porte sur le réseau des stations-service et des prestations hors fuel et ce, pour satisfaire la demande croissante du marché national. Un montant de 203 milliards de DA, soit le plus important, y est consacré. Il s’agit de procéder à la rénovation et à l’augmentation des capacités de stockage des stations-service de faibles capacités, de la réalisation de nouvelles stations-service sur l’axe de l’autoroute Est-Ouest et sur d’autres axes routiers et de la réalisation de méga-stations-service au niveau des grandes agglomérations. Ce programme vise également la mise en conformité des stations aux « standards internationaux », la « sécurisation » des sites, le « respect » de l’environnement et la « mise à disposition » des clients d’un « maximum de prestations » hors fuel et d’un lieu de détente et de convivialité.



Rénovation de 270 stations-services et réalisation de 136 méga-stations



Ainsi, 270 stations-service seront rénovées, 11 stations-service habillées et 180 d’entre elles verront l’introduction de l’énergie solaire. Par ailleurs, et pour la sécurisation de la distribution des carburants dans les grandes agglomérations, 136 méga-stations-service seront réalisées à l’horizon 2030, dont 80 sur la période 2017-2021, dans la périphérie des agglomérations des grandes villes du pays, les voies express et rocades.

Ces méga-stations-service seront conçues selon une architecture « moderne » qui s’adapte à la région et offriront de « multiples » services aux consommateurs. En outre, Naftal compte réaliser 52 stations-service sur d’autres axes routiers. Naftal accorde par ailleurs toute leur importance aux autres activités dont le bitume ou lubrifiants et pneumatiques. A ce sujet, quatre nouveaux centres seront réalisés, les bitumes au niveau d’ Adrar, Djelfa, Hassi Messaoud (Ouargla) et du port de Djendjen (Jijel), alors que de nouvelles unités de stockage et formulation sont programmées à Alger et Batna. Pour la pneumatique, le projet table sur la réalisation de trois nouveaux centres LP à Bouira, Tizi-Ouzou et Berrouaghia (Médéa) et de nouvelles capacités de stockage pour produits spéciaux au niveau d’Oran, Alger et Skikda d’une capacité de 1.000 m3 chacune.

S. A. M.

Naftal en bref

• Filiale de Sonatrach, Naftal emploie 31.000 travailleurs, avec un capital social de 15,65 milliards de DA. Son chiffre d’affaires en 2016 a atteint 380 milliards de DA.

• En 2016, Naftal a enregistré un volume de 13,9 millions de tonnes de carburant consommés sur un total de 17 millions de tonnes commercialisés contre 1,5 million de tonnes de GPL.

• L’entreprise compte en matière d’infrastructures pour le carburant 44 dépôts carburants terre, 6 centres Marine et 30 dépôts Aviation.

• Pour les infrastructures liées à la commercialisation, elle compte actuellement 2.258 stations-services dont 688 en propriété Naftal, 48 centres de distribution, 30 centres de conversion véhicules au GPLc et 24 centres lubrifiants et pneumatiques.

• Les moyens propres de transport des produits de Naftal se résument à une flotte de transport estimée à 3.600 unités, à 1.110 km canalisations dont 380 km en cours de réalisation.

S. A. M.