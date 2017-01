Foncier industriel : Des avantages incitatifs pour le privé

Consacrée dans l’article 58 de la loi de finances pour 2016, cette mesure qui consiste à ouvrir la voie pour les personnes morales de statut privé pour «procéder à la création, à l’aménagement et à la gestion de zones d’activités, de zones industrielles ou de zones logistiques sur des terrains à vocation non agricole, constituant leur propriété, ou relevant du domaine privé de l’Etat «a été réaffirmé dans le document budgétaire au titre de l’exercice 2017. Une démarche motivée par le souci d’encourager l’investissement productif mais aussi pour alléger les charges supportées par l’Etat. Cette autorisation est accordée sur la «base d’une concession qui leur est consentie de gré à gré pour une période de 33 ans avec octroi d’abattements sur le prix de la concession modulés en fonction de l’implantation géographique du projet», est-il précisé. Aussi, les avantages en la matière, pour les wilayas du nord sont de l’ordre de «95 % pendant la période de réalisation du projet pouvant s’étaler d’une année à 5 années et de «75 % pendant la période d’exploitation jusqu’à expiration de la durée de la concession».

Le prix de la concession au niveau des wilayas des Hauts-plateaux et du Sud est calculé au «dinar symbolique le m2 pendant une période de 10 ans et 90 % du montant de la redevance domaniale au-delà de cette période pour les projets implantés dans les wilayas ayant servi pour l’exécution de programmes du sud et des Hauts-plateaux. Les wilayas du Grand sud, la concession est au dinar symbolique le mètre carré pendant une période de 15 ans et 95 % du montant de la redevance domaniale au-delà de cette période pour les projets d’investissements implantés dans les wilayas du Grand sud». Le texte stipule, au même chapitre que, «la création, l’aménagement et la gestion de ces zones sont soumises à un cahier des charges, élaboré conformément au plan national d’aménagement du territoire, par le ministère chargé de l’investissement lorsqu’il s’agit de terrains de statut privé et conjointement par les ministères chargés de l’investissement et des finances, dans le cas où les terrains relèvent du domaine privé de l’Etat. Ces avantages qui s’inscrivent dans le sillage de la politique visant à améliorer le climat des affaires, sont venus consolider d’autres mesures visant à apporter une dynamique supplémentaire au développement économique du pays, à travers le renforcement de l’investissement privé, national et étranger. Aussi, les actions décidées au titre des régimes fiscaux, douaniers et domaniaux traduisent la volonté des autorités publiques en matière de facilitation de l’investissement, privé notamment, et d’amélioration de l’environnement de l’entreprise. Cet engagement de l’Etat à soutenir l’investissement privé, qui reste le premier pourvoyeur d’emplois en Algérie, suppose, en contrepartie, une implication des opérateurs privés, en tant qu’acteurs actifs dans la dynamique de développement du pays, désormais orientée vers la diversification économique.

D. Akila